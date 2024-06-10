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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı öncesi Arda Güler için flaş yorum! Montella'ya mesaj verdiler...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 16:19

Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı öncesi Arda Güler için flaş yorum! Montella'ya mesaj verdiler...

Son dakika haberleri: EURO 2024 öncesi son hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Takımımız Türkiye, bugün Varşova'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella'nın nasıl bir kadroyla çıkacağı merak edilirken, takımın genç yıldızlarından Arda Güler için de çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Arda Güler'i yakından takip eden İspanyol basını da maç öncesinde milli oyuncu hakkında dikkat çeken yorumlar yaparak Montella'ya mesaj verdiler...

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Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı öncesi Arda Güler için flaş yorum! Montella’ya mesaj verdiler...

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde hazırlık maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, bugün oynanacak Polonya maçında şampiyonayı düşünerek bazı oyuncuları dinlendireceğini ifade etti.

Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı öncesi Arda Güler için flaş yorum! Montella’ya mesaj verdiler...

İlk hazırlık maçında İtalya ile 0-0 kalan Milli Takım'da bugün kimlerin oynayacağı merak ediliyor. İtalya maçında kadroda olmayan Arda Güler'in bugün Polonya karşısında 11'de başlaması bekleniyor.

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Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı öncesi Arda Güler için flaş yorum! Montella’ya mesaj verdiler...

ARDA GÜLER HANGİ MEVKİDE OYNAYACAK?

Dün Milli Takım hakkında konuşan Montella, "Arda Güler'i kanatta mı yoksa forvet arkasında mı kullanmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Arda Güler hem kanatta hem de forvet arkasında oynayabilecek kapasitede bir oyuncu. Son zamanlarda kanatta oynadı. Bizim oyun sistemimize göre topsuz olduğunuz zamanlarda kanatlarımızdan çok geriye gelmemeleri, çok fazla koşturmadığımız için boş kaldığı için o pozisyonlarda iyi şekilde oynayabileceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı öncesi Arda Güler için flaş yorum! Montella’ya mesaj verdiler...

İŞTE MUHTEMEL 11

Türkiye'nin bugün Polonya ile oynayacağı maç öncesinde A Millî Takım'ın muhtemel 11'i şu şekilde: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Samet, Ferdi, Salih, Kaan, İrfan Can, Arda, Kerem, Cenk Tosun

Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı öncesi Arda Güler için flaş yorum! Montella’ya mesaj verdiler...

GÖZLER ARDA GÜLER'DE

Polonya - Türkiye maçı öncesi gözler, Real Madrid'de attığı gollerle dikkat çekerek adından söz ettiren Arda Güler'de olacak.

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