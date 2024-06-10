Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı öncesi Arda Güler için flaş yorum! Montella’ya mesaj verdiler...

ARDA GÜLER HANGİ MEVKİDE OYNAYACAK?

Dün Milli Takım hakkında konuşan Montella, "Arda Güler'i kanatta mı yoksa forvet arkasında mı kullanmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Arda Güler hem kanatta hem de forvet arkasında oynayabilecek kapasitede bir oyuncu. Son zamanlarda kanatta oynadı. Bizim oyun sistemimize göre topsuz olduğunuz zamanlarda kanatlarımızdan çok geriye gelmemeleri, çok fazla koşturmadığımız için boş kaldığı için o pozisyonlarda iyi şekilde oynayabileceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.