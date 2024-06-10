Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
16:19
Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı öncesi Arda Güler için flaş yorum! Montella'ya mesaj verdiler...
Son dakika haberleri: EURO 2024 öncesi son hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Takımımız Türkiye, bugün Varşova'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella'nın nasıl bir kadroyla çıkacağı merak edilirken, takımın genç yıldızlarından Arda Güler için de çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Arda Güler'i yakından takip eden İspanyol basını da maç öncesinde milli oyuncu hakkında dikkat çeken yorumlar yaparak Montella'ya mesaj verdiler...