Giriş Tarihi: 15.09.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
10:34
Son dakika haberleri: Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! Tribünler ayakta alkışladı...
Portekiz liginde 5. hafta maçında Benfica evinde Santa Clara'yı konuk etti. Benfica üstün olduğu maçta rakibin 4-1'lik skorla mağlup etti. Maça öne çıkan isimlerden bir tanesi de ilk kez Benfica formasıyla sahaya çıkan yeni transfer Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli oyuncu, ilk maçında takımının ilk golünü atmayı başardı. Portekiz basını, ayakta alkışlanan Kerem'e övgüler yağdırdı. İşte o yorumlar ve maçın özeti...