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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! Tribünler ayakta alkışladı...
Giriş Tarihi: 15.09.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 10:34

Son dakika haberleri: Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! Tribünler ayakta alkışladı...

Portekiz liginde 5. hafta maçında Benfica evinde Santa Clara'yı konuk etti. Benfica üstün olduğu maçta rakibin 4-1'lik skorla mağlup etti. Maça öne çıkan isimlerden bir tanesi de ilk kez Benfica formasıyla sahaya çıkan yeni transfer Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli oyuncu, ilk maçında takımının ilk golünü atmayı başardı. Portekiz basını, ayakta alkışlanan Kerem'e övgüler yağdırdı. İşte o yorumlar ve maçın özeti...

Son dakika haberleri: Portekiz, Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor! Tribünler ayakta alkışladı...

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 5. haftasında Benfica sahasında oynadığı maçta Santa Clara'yı 4-1 mağlup etti.

Son dakika haberleri: Portekiz, Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor! Tribünler ayakta alkışladı...

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHNEYE ÇIKTI

Konuk ekip, karşılaşmanın 1. dakikasında Vinicius'un golüyle öne geçse de 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında zor ve ters bir vuruşla topu ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi.

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Son dakika haberleri: Portekiz, Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor! Tribünler ayakta alkışladı...

Benfica'nın diğer gollerini Florentino Luis (Dk. 34), Antonio Silva (Dk. 47) ve Angel Di Maria (Dk. 58) attı.Yeni teknik direktörü Bruno Lage ile ilk maçına çıkan Benfica'da iki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kököçü ilk 11'de yer aldı.

Son dakika haberleri: Portekiz, Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor! Tribünler ayakta alkışladı...

Kerem, 73. dakikada yerini Schjelderup'a bırakırken, Orkun ise 82. dakikada sahadan çıkarak yerine Barreiro oyuna dahil oldu.

Son dakika haberleri: Portekiz, Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor! Tribünler ayakta alkışladı...

KEREM AYAKTA ALKIŞLANDI

Benfica ile ilk maçında ilk golünü atan milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, 73. dakikada yerini Schjelderup'a bıraktı. Millî futbolcu, oyundan çıkarken Benfica tribünleri tarafından ayakta alkışlandı.

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