Son dakika haberleri: Portekiz, Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor! Tribünler ayakta alkışladı...

Benfica'nın diğer gollerini Florentino Luis (Dk. 34), Antonio Silva (Dk. 47) ve Angel Di Maria (Dk. 58) attı.Yeni teknik direktörü Bruno Lage ile ilk maçına çıkan Benfica'da iki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kököçü ilk 11'de yer aldı.