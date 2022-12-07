Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Portekiz, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Gonçalo Ramos'un hat-trick yaptığı maça damga vuran konu ise, Cristiano Ronaldo'nun yedek kalmasıydı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fernando Santos açıklama yaparken, tecrübeli teknik adama olay yaratan bir gönderme yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...