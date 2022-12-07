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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Portekiz'de kazan kaynıyor! Tarihi maç sonrası olay yaratan gönderme...
Giriş Tarihi: 07.12.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 15:07

Son dakika haberleri: Portekiz'de kazan kaynıyor! Tarihi maç sonrası olay yaratan gönderme...

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Portekiz, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Gonçalo Ramos'un hat-trick yaptığı maça damga vuran konu ise, Cristiano Ronaldo'nun yedek kalmasıydı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fernando Santos açıklama yaparken, tecrübeli teknik adama olay yaratan bir gönderme yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Portekiz’de kazan kaynıyor! Tarihi maç sonrası olay yaratan gönderme...

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Portekiz, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Gonçalo Ramos'un hat-trick yaptığı maça damga vuran konu ise, Cristiano Ronaldo'nun yedek kalmasıydı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fernando Santos açıklama yaparken, tecrübeli teknik adama olay yaratan bir gönderme yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Portekiz’de kazan kaynıyor! Tarihi maç sonrası olay yaratan gönderme...

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz İsviçre ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portekiz 6-1 gibi farklı bir skorla kazanırken, maçın ardından Ronaldo'yla ilgili krizler devam etti.

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Son dakika haberleri: Portekiz’de kazan kaynıyor! Tarihi maç sonrası olay yaratan gönderme...

Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla EURO 2008'deki İsviçre maçından bu yana ilk kez majör turnuvalarda bir maça yedek kulübesinde başladı. Portekiz, o maçta İsviçre'ye 2-0 mağlup olmuştu.

Son dakika haberleri: Portekiz’de kazan kaynıyor! Tarihi maç sonrası olay yaratan gönderme...

Güney Kore ile oynanan grup maçının 65. dakikasında oyundan alınan Cristiano Ronaldo, bu karara tepki göstermişti.

Son dakika haberleri: Portekiz’de kazan kaynıyor! Tarihi maç sonrası olay yaratan gönderme...

GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLMUŞTU

Oyundan çıkmasından duyduğu memnuniyetsizlikle saha kenarına gelen 37 yaşındaki futbolcunun görüntüsü de gündeme oturmuştu.

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