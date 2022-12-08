Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:00
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
14:00
Son dakika haberleri: Portekiz'de kriz zirve yaptı! Ronaldo'dan olay yaratan tehdit, herkes şaştı kaldı...
Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Portekiz, İsviçre'yi 6-1 gibi net bir skorla yenip çeyrek final bileti alırken; Cristiano Ronaldo maça yedek başlamıştı. Ronaldo'nun yerine oyuna başlayan Gonçalo Ramos, hat-trick ile yıldızlaşsa da; 37 yaşındaki oyuncuyla ilgili olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...