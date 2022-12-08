"O KONU ORADA KAPANMIŞTIR"

Portekiz'in hocası Fernando Santos, Ronaldo'nun bu görüntüsüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fotoğrafları gördüm evet. Hoşuma gitmedi, hepsi bu kadar. Hiç hoşlanmadım. O konu, orada kapanmıştır. Bu tarz meseleler kapalı kapılar ardında çözülür." demişti.