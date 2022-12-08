Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Portekiz'de kriz zirve yaptı! Ronaldo'dan olay yaratan tehdit, herkes şaştı kaldı...
Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 14:00

Son dakika haberleri: Portekiz'de kriz zirve yaptı! Ronaldo'dan olay yaratan tehdit, herkes şaştı kaldı...

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Portekiz, İsviçre'yi 6-1 gibi net bir skorla yenip çeyrek final bileti alırken; Cristiano Ronaldo maça yedek başlamıştı. Ronaldo'nun yerine oyuna başlayan Gonçalo Ramos, hat-trick ile yıldızlaşsa da; 37 yaşındaki oyuncuyla ilgili olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Portekiz’de kriz zirve yaptı! Ronaldo’dan olay yaratan tehdit, herkes şaştı kaldı...

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Portekiz, İsviçre'yi 6-1 gibi net bir skorla yenip çeyrek final bileti alırken; Cristiano Ronaldo maça yedek başlamıştı. Ronaldo'nun yerine oyuna başlayan Gonçalo Ramos, hat-trick ile yıldızlaşsa da; 37 yaşındaki oyuncuyla ilgili olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Portekiz’de kriz zirve yaptı! Ronaldo’dan olay yaratan tehdit, herkes şaştı kaldı...

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükselse de takımın ana gündemi yine Cristiano Ronaldo...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Portekiz’de kriz zirve yaptı! Ronaldo’dan olay yaratan tehdit, herkes şaştı kaldı...

Güney Kore'yle oynanan son grup maçında 65. dakikada oyundan alınan ve bu karara tepki gösteren 37 yaşındaki yıldız, memnuniyetsiz bir şekilde saha kenarına gelirken görütüsü de gündem olmuştu.

Son dakika haberleri: Portekiz’de kriz zirve yaptı! Ronaldo’dan olay yaratan tehdit, herkes şaştı kaldı...

"O KONU ORADA KAPANMIŞTIR"

Portekiz'in hocası Fernando Santos, Ronaldo'nun bu görüntüsüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fotoğrafları gördüm evet. Hoşuma gitmedi, hepsi bu kadar. Hiç hoşlanmadım. O konu, orada kapanmıştır. Bu tarz meseleler kapalı kapılar ardında çözülür." demişti.

Son dakika haberleri: Portekiz’de kriz zirve yaptı! Ronaldo’dan olay yaratan tehdit, herkes şaştı kaldı...

İsviçre maçında ise formasını Gonçalo Ramos'a kaptırarak yedek kulübesinde oturan Ronaldo, mücadeleye sonradan dahil olmuştu.

SON DAKİKA