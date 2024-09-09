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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Portekizliler Kerem Aktürkoğlu için çılgına döndü! İzlanda maçında Galatasaraylıları pişman etti…
Giriş Tarihi: 09.09.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 23:34

SON DAKİKA HABERLERİ: Portekizliler Kerem Aktürkoğlu için çılgına döndü! İzlanda maçında Galatasaraylıları pişman etti…

Son dakika haberleri… UEFA Uluslar B Ligi grup maçında İzlanda ile İzmir'de karşı karşıya gelen A Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. İlk maçta Galler ile berabere kalan milliler, İzlanda'ya karşı alınan 3 puanla birlikte gruptaki puanını 4 yaptı. Attığı gollerle ve maça etkisiyle adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Benfica taraftarlarının dilinden düşmedi. Galatasaraylılar ise Kerem'in satılmış olması nedeniyle büyük pişmanlık yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Portekizliler Kerem Aktürkoğlu için çılgına döndü! İzlanda maçında Galatasaraylıları pişman etti…

Son dakika haberleri… UEFA Uluslar B Ligi'nde ilk maçını Galler'e karşı oynayan milliler, sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Portekizliler Kerem Aktürkoğlu için çılgına döndü! İzlanda maçında Galatasaraylıları pişman etti…

Milli takım, grubun ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan mücadele, millilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Portekizliler Kerem Aktürkoğlu için çılgına döndü! İzlanda maçında Galatasaraylıları pişman etti…

Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen A Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3 puanı cebine koydu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Portekizliler Kerem Aktürkoğlu için çılgına döndü! İzlanda maçında Galatasaraylıları pişman etti…

İzlanda'ya karşı yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu ise gecenin en çok konuşulan ismi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Portekizliler Kerem Aktürkoğlu için çılgına döndü! İzlanda maçında Galatasaraylıları pişman etti…

BENFICA'YA TRANSFER OLDU

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Eylül 2020'den bu yana formasını giydiği Galatasaray'daki en iyi sezonunun ardından Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

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