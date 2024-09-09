Giriş Tarihi: 09.09.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
23:34
SON DAKİKA HABERLERİ: Portekizliler Kerem Aktürkoğlu için çılgına döndü! İzlanda maçında Galatasaraylıları pişman etti…
Son dakika haberleri… UEFA Uluslar B Ligi grup maçında İzlanda ile İzmir'de karşı karşıya gelen A Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. İlk maçta Galler ile berabere kalan milliler, İzlanda'ya karşı alınan 3 puanla birlikte gruptaki puanını 4 yaptı. Attığı gollerle ve maça etkisiyle adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Benfica taraftarlarının dilinden düşmedi. Galatasaraylılar ise Kerem'in satılmış olması nedeniyle büyük pişmanlık yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…