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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ronaldo transferi sonrası Al Nassr durmak bilmiyor! 4 dünya yıldızını daha istiyor | Yeni hocasından olay Messi sözleri
Giriş Tarihi: 02.01.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 13:54

Son dakika haberleri: Ronaldo transferi sonrası Al Nassr durmak bilmiyor! 4 dünya yıldızını daha istiyor | Yeni hocasından olay Messi sözleri

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo transferi sonrası adından söz ettiren Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, transfere doymak bilmiyor. Kadrosunda Aboubakar, Talisca, Luiz Gustavo gibi yıldız isimleri bulunduran Al Nassr, Ronaldo ile rekor bedelle bir sözleşme imzaladı. Suudi ekibi transferde durmak bilmiyor ve 4 yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor. Diğer yandan Ronaldo'nun yeni hocası Rudi Garcia, katılıdğı bir basın toplantısında Messi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Ronaldo transferi sonrası Al Nassr durmak bilmiyor! 4 dünya yıldızını daha istiyor | Yeni hocasından olay Messi sözleri

Cristiano Ronaldo'yu rekor bir sözleşme ile kadrosuna katan Suudi Arabistan futbol kulübü Al Nassr adından söz ettirmeyi başardı. Daha önce de Süper Lig'de forma giyen Aboubakar, Talisca ve Luiz Gustavo'yu da kadrosunda bulunduran Al Nassr, Ronaldo transferiyle kadrosunu daha da güçlendirdi.

Son dakika haberleri: Ronaldo transferi sonrası Al Nassr durmak bilmiyor! 4 dünya yıldızını daha istiyor | Yeni hocasından olay Messi sözleri

Transferin ardından konuşan Ronaldo, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum" dedi.

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Son dakika haberleri: Ronaldo transferi sonrası Al Nassr durmak bilmiyor! 4 dünya yıldızını daha istiyor | Yeni hocasından olay Messi sözleri

Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan yıldız oyuncu yıllık 200 milyon Euro kazanacak. Ayrıca Ronaldo'nun sözleşmesinde 1 zırhlı spor araba, 2 villa, maç ve gol başına 200 bin euro gibi maddeler yer alıyor.

Son dakika haberleri: Ronaldo transferi sonrası Al Nassr durmak bilmiyor! 4 dünya yıldızını daha istiyor | Yeni hocasından olay Messi sözleri

CBC SPORTS: RONALDO HOCAYI KOVMA HAKKINA SAHİP

Ronaldo ile yapılan sözleşmenin detayları belli olmaya başlarken CBC Sports'tan çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Habere göre Ronaldo, yapılan sözleşmede Al-Nassr'ın teknik direktörünü kovma hakkına da sahip olacak.

Son dakika haberleri: Ronaldo transferi sonrası Al Nassr durmak bilmiyor! 4 dünya yıldızını daha istiyor | Yeni hocasından olay Messi sözleri

Geçtiğimiz sezon PSG ile sözleşme yenileyen Kylian Mbappe de istediği teknik direktörü takıma getirme hakkına sahipti. Fransız basını da Mbappe'nin böyle bir yetkiye sahip olduğunu iddia etmişti.

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