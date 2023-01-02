Giriş Tarihi: 02.01.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 13:54

Son dakika haberleri: Ronaldo transferi sonrası Al Nassr durmak bilmiyor! 4 dünya yıldızını daha istiyor | Yeni hocasından olay Messi sözleri

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo transferi sonrası adından söz ettiren Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, transfere doymak bilmiyor. Kadrosunda Aboubakar, Talisca, Luiz Gustavo gibi yıldız isimleri bulunduran Al Nassr, Ronaldo ile rekor bedelle bir sözleşme imzaladı. Suudi ekibi transferde durmak bilmiyor ve 4 yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor. Diğer yandan Ronaldo'nun yeni hocası Rudi Garcia, katılıdğı bir basın toplantısında Messi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...