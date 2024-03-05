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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sacha Boey geri dönüyor! Bayern Münih’te şok yaratmıştı: Almanlar resmen duyurdu…
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:15

Son dakika haberleri: Sacha Boey geri dönüyor! Bayern Münih’te şok yaratmıştı: Almanlar resmen duyurdu…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde rekor bedelle Alman devi Bayern Münih'e yolladığı Fransız sağ bek Sacha Boey, yeni takımında yalnızca 2 maçta forma giyebildi. Thomas Tuchel'in tercihleri nedeniyle de eleştirilen genç yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kaldı. Bayern Münih'e transferinden kısa süre sonra sakatlık krizi yaşayan Boey için Almanlar geri dönüşü duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Sacha Boey geri dönüyor! Bayern Münih’te şok yaratmıştı: Almanlar resmen duyurdu…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın Rennes'den 1 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sacha Boey, kısa sürede büyülemeyi başardı.

Son dakika haberleri: Sacha Boey geri dönüyor! Bayern Münih’te şok yaratmıştı: Almanlar resmen duyurdu…

Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz sezonun başında kadro dışı kalan ve gönderilmesine kesin gözüyle bakılan sağ bek, 1 sene içerisinde Bayern Münih'e transfer oldu.

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Son dakika haberleri: Sacha Boey geri dönüyor! Bayern Münih’te şok yaratmıştı: Almanlar resmen duyurdu…

Gösterdiği performansla Avrupa'nın en önemli takımlarının gözüne giren Boey için Premier Lig devi Arsenal'in de ilgisi bulunuyordu.

Son dakika haberleri: Sacha Boey geri dönüyor! Bayern Münih’te şok yaratmıştı: Almanlar resmen duyurdu…

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kapısına 30 milyon Euro artı bonuslarla gelen Bayern Münih, reddedilemeyecek bir teklif sundu.

Son dakika haberleri: Sacha Boey geri dönüyor! Bayern Münih’te şok yaratmıştı: Almanlar resmen duyurdu…

Türk futbol tarihinin en pahalı satışı haline gelen Boey, karşısına çıkan büyük fırsatı değerlendirerek Bayern'e transfer oldu.

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