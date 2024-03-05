Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
09:15
Son dakika haberleri: Sacha Boey geri dönüyor! Bayern Münih’te şok yaratmıştı: Almanlar resmen duyurdu…
Son dakika haberleri… Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde rekor bedelle Alman devi Bayern Münih'e yolladığı Fransız sağ bek Sacha Boey, yeni takımında yalnızca 2 maçta forma giyebildi. Thomas Tuchel'in tercihleri nedeniyle de eleştirilen genç yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kaldı. Bayern Münih'e transferinden kısa süre sonra sakatlık krizi yaşayan Boey için Almanlar geri dönüşü duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…