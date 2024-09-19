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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde kimse bunu beklemiyordu! Nuri Şahin Devler Ligi’nde ilki yaşadı…
Giriş Tarihi: 19.09.2024 00:10 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 00:11

SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde kimse bunu beklemiyordu! Nuri Şahin Devler Ligi’nde ilki yaşadı…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, yeni formatıyla devam ediyor. Futbolseverlerin müthiş bir heyecanla takip ettiği Devler Ligi organizasyonunda haftanın ikinci maç günü de dikkat çeken anlara sahne oldu. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund geceye damga vururken bol aksiyonlu geçmesi beklenen Manchester City - Inter karşılaşması beklentileri karşılamadı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde kimse bunu beklemiyordu! Nuri Şahin Devler Ligi’nde ilki yaşadı…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası ikinci maç gününde gecenin bol gollü geçmesi beklenen maçları futbolseverleri tatmin etmedi. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin ise geceye damga vurdu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde kimse bunu beklemiyordu! Nuri Şahin Devler Ligi’nde ilki yaşadı…

HAFTANIN MAÇI GOLSÜZ BİTTİ

Devler Ligi'nin ilk haftasında Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi. Haftanın mücadelesi kimsenin beklemediği bir şekilde sona erdi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde kimse bunu beklemiyordu! Nuri Şahin Devler Ligi’nde ilki yaşadı…

Etihad Stadyumu'ndaki maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde kimse bunu beklemiyordu! Nuri Şahin Devler Ligi’nde ilki yaşadı…

Manchester City'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle ikinci yarının başında oyundan çıktı. Kevin De Bruyne yerine 46. dakikada İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde kimse bunu beklemiyordu! Nuri Şahin Devler Ligi’nde ilki yaşadı…

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 82 dakika sahada kaldı.

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