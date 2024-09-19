SON DAKİKA HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi’nde kimse bunu beklemiyordu! Nuri Şahin Devler Ligi’nde ilki yaşadı…

Giriş Tarihi: 19.09.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
00:11
Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, yeni formatıyla devam ediyor. Futbolseverlerin müthiş bir heyecanla takip ettiği Devler Ligi organizasyonunda haftanın ikinci maç günü de dikkat çeken anlara sahne oldu. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund geceye damga vururken bol aksiyonlu geçmesi beklenen Manchester City - Inter karşılaşması beklentileri karşılamadı. İşte son dakika haberinin detayları…