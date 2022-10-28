Son dakika haberleri: Şenol Güneş gelir gelmez bombayı bıraktı! Fenerbahçe taraftarları ayağa kalktı: Olay Arda Güler göndermesi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Son oynanan Hatayspor maçındaki 2-1'lik yenilgi, Valerien Ismael'in biletinin kesilmesine neden oldu. Genç teknik direktörün gönderilmesinin ardından ise takımın başına Şenol Güneş getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'taki ikinci dönemi için düzenlenen basın toplantısında olay ifadeler kullandı. Fenerbahçeli taraftarları adeta ayağa kaldıran Şenol Güneş, isim vermeden göndermede bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…