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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Şenol Güneş gelir gelmez bombayı bıraktı! Fenerbahçe taraftarları ayağa kalktı: Olay Arda Güler göndermesi…
Giriş Tarihi: 28.10.2022 21:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 21:18

Son dakika haberleri: Şenol Güneş gelir gelmez bombayı bıraktı! Fenerbahçe taraftarları ayağa kalktı: Olay Arda Güler göndermesi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Son oynanan Hatayspor maçındaki 2-1'lik yenilgi, Valerien Ismael'in biletinin kesilmesine neden oldu. Genç teknik direktörün gönderilmesinin ardından ise takımın başına Şenol Güneş getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'taki ikinci dönemi için düzenlenen basın toplantısında olay ifadeler kullandı. Fenerbahçeli taraftarları adeta ayağa kaldıran Şenol Güneş, isim vermeden göndermede bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Şenol Güneş gelir gelmez bombayı bıraktı! Fenerbahçe taraftarları ayağa kalktı: Olay Arda Güler göndermesi…

Son dakika haberleri… Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı kulüpte görev yaptığı süre boyunca beklentileri karşılayamadı.

Son dakika haberleri: Şenol Güneş gelir gelmez bombayı bıraktı! Fenerbahçe taraftarları ayağa kalktı: Olay Arda Güler göndermesi…

Geçen sezonun 31. haftasında teknik direktör Önder Karaveli'nin ardından siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu üstlenen Ismael, toplam 19 maçlık serüveninde 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

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Son dakika haberleri: Şenol Güneş gelir gelmez bombayı bıraktı! Fenerbahçe taraftarları ayağa kalktı: Olay Arda Güler göndermesi…

Siyah-beyazlı taraftarlarla güçlü bir bağ kuramadığı gözlemlenen Fransız teknik adam, alınan saha sonuçlarında da istikrar sağlayamadı.

Son dakika haberleri: Şenol Güneş gelir gelmez bombayı bıraktı! Fenerbahçe taraftarları ayağa kalktı: Olay Arda Güler göndermesi…

Ismael, görev yaptığı süre boyunca sadece bir kez üst üste 3 galibiyet sevinci yaşadı. 47 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Beşiktaş'ın son 6 maçta sadece bir kez kazanması ve ligin son sıralarındaki Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olması, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinin noktalanmasına sebep oldu.

Son dakika haberleri: Şenol Güneş gelir gelmez bombayı bıraktı! Fenerbahçe taraftarları ayağa kalktı: Olay Arda Güler göndermesi…

ŞENOL GÜNEŞ İMZAYI ATTI

Beşiktaş Kulübü'nde teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayacak.

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