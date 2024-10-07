Giriş Tarihi: 07.10.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
13:58
SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol olay yaratmıştı! Fenerbahçelilerin şok tepkisi sonrası açıkladı: “Son anda…”
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u sahasında ağırlayan Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadelede birçok tartışmalı pozisyon olurken son dakikalarda yaşanan bir gol pozisyonu akıllarda kaldı. Serdar Dursun'un kale ağzında kaçırdığı pozisyon sonrası oyuncuya tepki gösterildi. Öte yandan Dursun, bir Fenerbahçe taraftarına dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları…