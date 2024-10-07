Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol olay yaratmıştı! Fenerbahçelilerin şok tepkisi sonrası açıkladı: “Son anda…”
Giriş Tarihi: 07.10.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:58

SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol olay yaratmıştı! Fenerbahçelilerin şok tepkisi sonrası açıkladı: “Son anda…”

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u sahasında ağırlayan Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadelede birçok tartışmalı pozisyon olurken son dakikalarda yaşanan bir gol pozisyonu akıllarda kaldı. Serdar Dursun'un kale ağzında kaçırdığı pozisyon sonrası oyuncuya tepki gösterildi. Öte yandan Dursun, bir Fenerbahçe taraftarına dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol olay yaratmıştı! Fenerbahçelilerin şok tepkisi sonrası açıkladı: Son anda…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü.

SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol olay yaratmıştı! Fenerbahçelilerin şok tepkisi sonrası açıkladı: Son anda…

RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ilk yarısında etkili oynayan ve birçok gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılı takım, 28. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol olay yaratmıştı! Fenerbahçelilerin şok tepkisi sonrası açıkladı: Son anda…

Karşılaşmanın ikinci yarısı daha düşük tempoda oynandı. İkinci 45 dakikada gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol olay yaratmıştı! Fenerbahçelilerin şok tepkisi sonrası açıkladı: Son anda…

Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 7. galibiyetini aldı. Bir beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, 22 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol olay yaratmıştı! Fenerbahçelilerin şok tepkisi sonrası açıkladı: Son anda…

Haftaya 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle giren Alanyaspor ise üçüncü kez mağlup oldu ve 9 puanda kaldı.

SON DAKİKA