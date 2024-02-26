Giriş Tarihi: 26.02.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
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Son dakika haberleri: Sevilla maçında Arda Güler’in büyük şanssızlığı! Kimse inanamadı: Real Madrid’de tam oyuna girecekken…
Son dakika haberleri… İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı konuk etti. Karşılaşmayı tecrübeli futbolcu Luka Modric'in son dakikalarda attığı nefis golle 1-0 kazanan Madrid ekibi, puanını 65 yaparak şampiyonluk yürüyüşüne devam etti. Öte yandan sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler de mücadeleye yedek başladı. Ancak milli futbolcumuz, Sevilla karşısında büyük bir şanssızlık da yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…