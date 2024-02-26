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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sevilla maçında Arda Güler’in büyük şanssızlığı! Kimse inanamadı: Real Madrid’de tam oyuna girecekken…
Giriş Tarihi: 26.02.2024 00:55 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 00:58

Son dakika haberleri: Sevilla maçında Arda Güler’in büyük şanssızlığı! Kimse inanamadı: Real Madrid’de tam oyuna girecekken…

Son dakika haberleri… İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı konuk etti. Karşılaşmayı tecrübeli futbolcu Luka Modric'in son dakikalarda attığı nefis golle 1-0 kazanan Madrid ekibi, puanını 65 yaparak şampiyonluk yürüyüşüne devam etti. Öte yandan sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler de mücadeleye yedek başladı. Ancak milli futbolcumuz, Sevilla karşısında büyük bir şanssızlık da yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Sevilla maçında Arda Güler’in büyük şanssızlığı! Kimse inanamadı: Real Madrid’de tam oyuna girecekken…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli oyuncularının başında gelen Arda Güler, sezon başında Real Madrid'e transfer oldu.

Son dakika haberleri: Sevilla maçında Arda Güler’in büyük şanssızlığı! Kimse inanamadı: Real Madrid’de tam oyuna girecekken…

Geçtiğimiz sezon, Fenerbahçe'de gösterdiği performans sayesinde peşine dünya devlerini takan Arda Güler, tercihini İspanyol devinden yana kullandı.

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Son dakika haberleri: Sevilla maçında Arda Güler’in büyük şanssızlığı! Kimse inanamadı: Real Madrid’de tam oyuna girecekken…

Transferinin ardından üst üste sakatlıklar yaşayan genç yıldız, formasından yaklaşık 6 ay boyunca uzak kaldı.

Son dakika haberleri: Sevilla maçında Arda Güler’in büyük şanssızlığı! Kimse inanamadı: Real Madrid’de tam oyuna girecekken…

İyileşmesiyle birlikte Real Madrid taraftarlarının bir an önce sahada görmeyi beklediği Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından birçok maçta tercih edilmedi.

Son dakika haberleri: Sevilla maçında Arda Güler’in büyük şanssızlığı! Kimse inanamadı: Real Madrid’de tam oyuna girecekken…

Şu ana kadar eflatun-beyazlı formayı yalnızca 92 dakika terleten Arda Güler, skor katkısında da bulunamadı.

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