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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Shakira'yı aldatan Pique'ye karma şoku! Sevgilisi bakın onu kimle aldattı?
Giriş Tarihi: 07.04.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 15:19

Son dakika haberleri: Shakira'yı aldatan Pique'ye karma şoku! Sevgilisi bakın onu kimle aldattı?

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz aylarda futbolu bırakan Barcelona'nın efsane ismi Gerard Pique, 12 yıllık hayat arkadaşı olan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatmış ve 2 çocuğunun annesi ile olan ilişkisi sona ermişti. Sevgilisi Clara Chia ile yeni bir aşka yelken açan Pique, hayatının şokunu yaşadı. Chia'nın Pique'yi, çok yakından tanıdığı dünyaca ünlü bir isimle aldattığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Shakira’yı aldatan Pique’ye karma şoku! Sevgilisi bakın onu kimle aldattı?

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz aylarda futbolu bırakan Barcelona'nın efsane ismi Gerard Pique, 12 yıllık hayat arkadaşı olan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatmış ve 2 çocuğunun annesi ile olan ilişkisi sona ermişti. Sevgilisi Clara Chia ile yeni bir aşka yelken açan Pique, hayatının şokunu yaşadı. Chia'nın Pique'yi, çok yakından tanıdığı dünyaca ünlü bir isimle aldattığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Shakira’yı aldatan Pique’ye karma şoku! Sevgilisi bakın onu kimle aldattı?

Ünlü şarkıcı Shakira ile olan 12 yıllık birliktelikleri sona eren ve 23 yaşındaki yeni sevgilisi Clara Chia ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Gerard Pique, hayatının şokunu yaşadı.

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Son dakika haberleri: Shakira’yı aldatan Pique’ye karma şoku! Sevgilisi bakın onu kimle aldattı?

İlişkisini basından uzakta yaşayan Pique geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle fotoğrafını paylaşmış ve sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Son dakika haberleri: Shakira’yı aldatan Pique’ye karma şoku! Sevgilisi bakın onu kimle aldattı?

İLİŞKİYİ İHANET BİTİRDİ

Shakira ile 12 yıl süren ilişkisi ihanet nedeniyle sona eren Gerard Pique'nin ünlü şarkıcıya Chia ile yakalandığı ve bunun ardından 2 çocuğunun annesi Shakira ile yollarının ayrıldığı belirtilmişti.

Son dakika haberleri: Shakira’yı aldatan Pique’ye karma şoku! Sevgilisi bakın onu kimle aldattı?

"DİĞERLERİ UMRUMDA DEĞİL"

"Kendime karşı dürüst olmak istiyorum. İmajımı temizlemek için para harcamayacağım" ifadelerini kullanarak kamuoyundaki olumsuz imajı konusunda endişe duymadığını belirten Gerard Pique, "Onlar için endişelendiğim ve sevdiğim insanlar, beni tanıyan insanlardır. Diğerleri umurumda değil.

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