Son dakika haberleri: Shakira’yı aldatan Pique’ye karma şoku! Sevgilisi bakın onu kimle aldattı?

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz aylarda futbolu bırakan Barcelona'nın efsane ismi Gerard Pique, 12 yıllık hayat arkadaşı olan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatmış ve 2 çocuğunun annesi ile olan ilişkisi sona ermişti. Sevgilisi Clara Chia ile yeni bir aşka yelken açan Pique, hayatının şokunu yaşadı. Chia'nın Pique'yi, çok yakından tanıdığı dünyaca ünlü bir isimle aldattığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...