Son dakika haberleri: Süper Lig’de adını duyurmuştu: Fransa’yı dize getiriyor! Francesco Farioli Nice ile Ligue 1 tarihine geçti…

Giriş Tarihi: 26.11.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 23:21

Son dakika haberleri… Bir dönem Süper Lig'de de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırarak adından söz ettiren İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in başına geçmişti. Ligue 1'de gösterdiği performansla da adını dünyaya duyuran 34 yaşındaki çalıştırıcı, henüz oldukça erken bir yaşta Fransa'ya adeta damga vuruyor. Nice ile Ligue 1'de yakaladığı form grafiğiyle zirveyi kovalayan Farioli, 13. hafta maçından sonra bir rekora imza atarak tarihe geçti. İşte son dakika haberinin detayları…