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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de adını duyurmuştu: Fransa’yı dize getiriyor! Francesco Farioli Nice ile Ligue 1 tarihine geçti…
Giriş Tarihi: 26.11.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 23:21

Son dakika haberleri: Süper Lig’de adını duyurmuştu: Fransa’yı dize getiriyor! Francesco Farioli Nice ile Ligue 1 tarihine geçti…

Son dakika haberleri… Bir dönem Süper Lig'de de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırarak adından söz ettiren İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in başına geçmişti. Ligue 1'de gösterdiği performansla da adını dünyaya duyuran 34 yaşındaki çalıştırıcı, henüz oldukça erken bir yaşta Fransa'ya adeta damga vuruyor. Nice ile Ligue 1'de yakaladığı form grafiğiyle zirveyi kovalayan Farioli, 13. hafta maçından sonra bir rekora imza atarak tarihe geçti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de adını duyurmuştu: Fransa’yı dize getiriyor! Francesco Farioli Nice ile Ligue 1 tarihine geçti…

Son dakika haberleri… Antrenörlük kariyerine son yılların en dikkat çeken teknik direktörleri arasında yer alan Roberto De Zerbi'nin yanında kaleci antrenörü olarak başlayan Francesco Farioli, kariyer basamaklarını hızlı tırmanıyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de adını duyurmuştu: Fransa’yı dize getiriyor! Francesco Farioli Nice ile Ligue 1 tarihine geçti…

De Zerbi'nin yanında çalıştığı yılların ardından yolu Türkiye'ye düşen genç çalıştırıcı, ilk olarak Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Alanyaspor'da görev yaptı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de adını duyurmuştu: Fransa’yı dize getiriyor! Francesco Farioli Nice ile Ligue 1 tarihine geçti…

Alanyaspor'un ardından Süper Lig'in bir diğer ekibi olan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Farioli, 27 maçta takımını çalıştırdı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de adını duyurmuştu: Fransa’yı dize getiriyor! Francesco Farioli Nice ile Ligue 1 tarihine geçti…

Karagümrük ile 1.52 maç başı puan ortalaması tutturan İtalyan teknik direktör, kaleden pasla çıkma oyunundan vazgeçmeyişiyle çokça gündem olmuştu.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de adını duyurmuştu: Fransa’yı dize getiriyor! Francesco Farioli Nice ile Ligue 1 tarihine geçti…

Karagümrük'ün ardından tekrardan Alanyaspor'a geçen 34 yaşındaki genç çalıştırıcı, burada da 48 maçta görev yaptı.

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