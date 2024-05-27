Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
11:23
Son dakika haberleri: Süper Lig’de asrın transferleri Galatasaray’dan! Şampiyonluk hediyeleri geliyor: 3 dünya yıldızı birden…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu Konyaspor karşısında 3-1'lik galibiyetle alan Galatasaray, 24. kez Süper Lig kupasını müzesine götürdü. Şampiyonluk gecesinde Okan Buruk'un da açıkladığı gibi ara vermeden 25. şampiyonluk için hazırlanmaya başlayacak olan sarı-kırmızılılarda uzun yıllar unutulmayacak 3 transfer birden geliyor. Aslan, tüm dünyanın konuşacağı 3 dünya yıldızını yaz transfer döneminde İstanbul'a getirme peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…