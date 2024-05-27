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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de asrın transferleri Galatasaray’dan! Şampiyonluk hediyeleri geliyor: 3 dünya yıldızı birden…
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:23

Son dakika haberleri: Süper Lig’de asrın transferleri Galatasaray’dan! Şampiyonluk hediyeleri geliyor: 3 dünya yıldızı birden…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu Konyaspor karşısında 3-1'lik galibiyetle alan Galatasaray, 24. kez Süper Lig kupasını müzesine götürdü. Şampiyonluk gecesinde Okan Buruk'un da açıkladığı gibi ara vermeden 25. şampiyonluk için hazırlanmaya başlayacak olan sarı-kırmızılılarda uzun yıllar unutulmayacak 3 transfer birden geliyor. Aslan, tüm dünyanın konuşacağı 3 dünya yıldızını yaz transfer döneminde İstanbul'a getirme peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de asrın transferleri Galatasaray’dan! Şampiyonluk hediyeleri geliyor: 3 dünya yıldızı birden…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluğun ardından bu sezona da iddialı başlayan Galatasaray, ligin ilk haftalarında beklentilerin altında bir performans sergiledi.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de asrın transferleri Galatasaray’dan! Şampiyonluk hediyeleri geliyor: 3 dünya yıldızı birden…

Şampiyonlar Ligi maçlarıyla birlikte oldukça yıpranan sarı-kırmızılılar, oyun olarak istenen seviyeye gelemese de kritik maçlardan galip ayrılmayı başardı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de asrın transferleri Galatasaray’dan! Şampiyonluk hediyeleri geliyor: 3 dünya yıldızı birden…

Ligin ikinci yarısında ise Avrupa maçları olmadan yalnızca lige konsantre olan Aslan, vites arttırarak rakibi Fenerbahçe'nin önüne geçmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de asrın transferleri Galatasaray’dan! Şampiyonluk hediyeleri geliyor: 3 dünya yıldızı birden…

Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin yükselen performanslarıyla farkı açan Galatasaray, şampiyonluk ateşini de yaktı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de asrın transferleri Galatasaray’dan! Şampiyonluk hediyeleri geliyor: 3 dünya yıldızı birden…

Ligin son haftasına kadar devam eden nefes kesen yarış, Konyaspor maçında son buldu. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrılarak 24. şampiyonluğunu ilan etti.

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