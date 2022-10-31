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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için olay iddia! TFF teklif yapacak dendi: Gerçek ortaya çıktı…
Giriş Tarihi: 31.10.2022 20:20 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 20:22

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için olay iddia! TFF teklif yapacak dendi: Gerçek ortaya çıktı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligin 12. haftası sonunda 26 puanla liderliğini sürdürüyor. Taraftarını memnun eden sonuçlar almayı başaran sarı-lacivertli ekip, sezon sonunda şampiyonluğu hedefliyor. Galatasaray ise Okan Buruk yönetiminde sezona devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 12. hafta sonunda 21 puana ulaştı ve 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında 18'inci hafta oynanacak derbi merakla beklenirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için olay iddia! TFF teklif yapacak dendi: Gerçek ortaya çıktı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin 18'inci haftasında karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için olay iddia! TFF teklif yapacak dendi: Gerçek ortaya çıktı…

Bu karşılaşmanın oynanmasına henüz 6 hafta varken, dev derbinin yankıları şimdiden basında yer almaya başladı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için olay iddia! TFF teklif yapacak dendi: Gerçek ortaya çıktı…

İki takımın şampiyonluk yolunda da büyük önem arz eden mücadele, Dünya Kupası arasından sonra oynanacak.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için olay iddia! TFF teklif yapacak dendi: Gerçek ortaya çıktı…

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma için spor gündemini oldukça çalkalandıran bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için olay iddia! TFF teklif yapacak dendi: Gerçek ortaya çıktı…

YABANCI HAKEM İDDİASI

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'gerektiğinde başvurabiliriz' düşüncesiyle yaklaştığı yabancı hakem konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

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