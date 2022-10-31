Giriş Tarihi: 31.10.2022 20:20 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 20:22

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için olay iddia! TFF teklif yapacak dendi: Gerçek ortaya çıktı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligin 12. haftası sonunda 26 puanla liderliğini sürdürüyor. Taraftarını memnun eden sonuçlar almayı başaran sarı-lacivertli ekip, sezon sonunda şampiyonluğu hedefliyor. Galatasaray ise Okan Buruk yönetiminde sezona devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 12. hafta sonunda 21 puana ulaştı ve 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında 18'inci hafta oynanacak derbi merakla beklenirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…