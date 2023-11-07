Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi değişti! İşte Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor’un yeni şampiyonluk oranları…
Giriş Tarihi: 07.11.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 20:04

Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi değişti! İşte Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor’un yeni şampiyonluk oranları…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 11. haftasında birbirinden heyecanlı maçlar oynanırken sonuçların ardından ligin lideri de değişti. Zorlu karşılaşmalara sahne olan haftada Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'a yenilmesiyle birlikte Süper Lig'in yeni lideri oldu. Süper Lig'de 11. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları da değişti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi değişti! İşte Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor’un yeni şampiyonluk oranları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Ligin 11. haftası pazartesi akşamı oynanan maçlarla tamamlandı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi değişti! İşte Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor’un yeni şampiyonluk oranları…

Bu sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasında geçen liderlik yarışı da kızışmaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi değişti! İşte Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor’un yeni şampiyonluk oranları…

11. hafta müsabakasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray, yıldız oyuncusu Zaha'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi değişti! İşte Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor’un yeni şampiyonluk oranları…

Haftaya lider giren Fenerbahçe ise derbi maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-2 kazandı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi değişti! İşte Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor’un yeni şampiyonluk oranları…

Trabzonspor'un lider Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından Süper Lig'de dengeler değişti.

SON DAKİKA