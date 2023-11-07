Giriş Tarihi: 07.11.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 20:04

Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi değişti! İşte Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor’un yeni şampiyonluk oranları…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 11. haftasında birbirinden heyecanlı maçlar oynanırken sonuçların ardından ligin lideri de değişti. Zorlu karşılaşmalara sahne olan haftada Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'a yenilmesiyle birlikte Süper Lig'in yeni lideri oldu. Süper Lig'de 11. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları da değişti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…