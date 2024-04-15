Son dakika haberleri: Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı! İşte maç başına kazandıkları ücret

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.