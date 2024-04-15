Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı! İşte maç başına kazandıkları ücret
Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 13:43

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı! İşte maç başına kazandıkları ücret

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de TFF'nin aldığı flaş kararla yabancı VAR hakemleri göreve başlamıştı. Sezonun son haftalarına doğru tartışmalı kararların giderek artması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin taleplerini de dinleyerek böyle bir karara imza attı. Bu sırada Süper Lig'de görev yapan yabancı VAR hakemlerinin de maç başına kazandıkları ücret ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı! İşte maç başına kazandıkları ücret

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yeni bir dönem başladı. Son haftalarda sıkça tartışılan hakem hataları, tarihi bir değişikliği getirdi.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı! İşte maç başına kazandıkları ücret

Kulüplerin yabancı hakem talepleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nu yeni bir karara itti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı! İşte maç başına kazandıkları ücret

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in geride kalan haftalarında yabancı VAR hakemlerinin belirli maçlarda görev yapacağı söylendi.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı! İşte maç başına kazandıkları ücret

Türkiye Futbol Federasyonu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı! İşte maç başına kazandıkları ücret

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

SON DAKİKA