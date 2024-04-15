Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
13:43
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı! İşte maç başına kazandıkları ücret
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de TFF'nin aldığı flaş kararla yabancı VAR hakemleri göreve başlamıştı. Sezonun son haftalarına doğru tartışmalı kararların giderek artması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin taleplerini de dinleyerek böyle bir karara imza attı. Bu sırada Süper Lig'de görev yapan yabancı VAR hakemlerinin de maç başına kazandıkları ücret ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…