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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fatih Terim için olay iddia: Süper Lig devine imzayı atabilir
Giriş Tarihi: 03.06.2024 23:06 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 23:07

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fatih Terim için olay iddia: Süper Lig devine imzayı atabilir

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden birisi olan Fatih Terim, son olarak Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos'u çalıştırmıştı. Yunan takımında beklentilerin altında bir performans gösteren Terim, sezonu tamamlayamadan görevinden ayrıldı. Bodrum'da tatilini sürdüren deneyimli teknik direktör için olay yaratacak bir iddia geldi. Fatih Terim'in Süper Lig devine imzayı atabileceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fatih Terim için olay iddia: Süper Lig devine imzayı atabilir

Son dakika haberleri… Türkiye'de Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı ile yaşadığı başarılarla adından söz ettiren Fatih Terim, ilerleyen yaşına rağmen teknik direktörlük kariyerini sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fatih Terim için olay iddia: Süper Lig devine imzayı atabilir

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Panathinaikos'a imza atan tecrübeli çalıştırıcı, Yunan ekibinin şampiyonluk hasretine son vermek için göreve geldi.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fatih Terim için olay iddia: Süper Lig devine imzayı atabilir

Panathinaikos'ta inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fatih Terim, sezonun sonunu göremeden görevinden ayrıldı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fatih Terim için olay iddia: Süper Lig devine imzayı atabilir

Başarısız geçen Yunanistan macerasının ardından yeniden dinlenmeye geçen deneyimli teknik direktör, tatilini sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fatih Terim için olay iddia: Süper Lig devine imzayı atabilir

Panathinaikos'un başında 26 resmi maçta görev yapan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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