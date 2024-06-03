Giriş Tarihi: 03.06.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
23:07
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fatih Terim için olay iddia: Süper Lig devine imzayı atabilir
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden birisi olan Fatih Terim, son olarak Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos'u çalıştırmıştı. Yunan takımında beklentilerin altında bir performans gösteren Terim, sezonu tamamlayamadan görevinden ayrıldı. Bodrum'da tatilini sürdüren deneyimli teknik direktör için olay yaratacak bir iddia geldi. Fatih Terim'in Süper Lig devine imzayı atabileceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…