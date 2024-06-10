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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızını Beşiktaş alacak…
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 14:44

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızını Beşiktaş alacak…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer elde ederek siyah-beyazlılara bir teselli sunmayı başardı. Gelecek sezon için çok daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal, transferde büyük bir sürprize imza atmak üzere. Van Bronckhorst'un takımın başına geçmesiyle birlikte çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızını Beşiktaş alacak…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonda bir türlü istediklerini elde edemeyen Beşiktaş, 56 puanla 6. sırada kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızını Beşiktaş alacak…

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kendisine Avrupa'ya gitme yolu açan Kara Kartal, transferde de flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızını Beşiktaş alacak…

Teknik direktörlük görevine Van Bronckhorst'u getiren siyah-beyazlı ekip, Hollandalı çalıştırıcıyla şampiyonluk hedefliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızını Beşiktaş alacak…

Yaz transfer döneminde de hamlelerini bu doğrultuda yapacak olan Beşiktaş, sürpriz bir transferin peşine düştü.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızını Beşiktaş alacak…

Siyah-beyazlı ekip, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan yıldız oyuncu için girişimlere başladı.

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