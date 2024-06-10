Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
14:44
SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızını Beşiktaş alacak…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer elde ederek siyah-beyazlılara bir teselli sunmayı başardı. Gelecek sezon için çok daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal, transferde büyük bir sürprize imza atmak üzere. Van Bronckhorst'un takımın başına geçmesiyle birlikte çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları…