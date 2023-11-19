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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi geliyor! Real Madrid bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor…
Giriş Tarihi: 19.11.2023 20:12 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 20:14

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi geliyor! Real Madrid bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en büyük kulüpleri arasında başı çeken İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler transferiyle dikkat çekmişti. Milli yıldızı 20 milyon Euro artı bonuslarla transfer eden İspanyollar, yönünü bir kez daha Süper Lig'e çevirdi. Carlo Ancelotti yönetiminde geleceğin Real Madrid'ini de kurmak için çalışmalarını sürdüren Eflatun-Beyazlılar, genç yıldız için rapor oluşturdu. Oluşturulan transfer raporundan olumlu dönüşler alan Real Madrid, genç milli takım formasını da giyen futbolcu için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi geliyor! Real Madrid bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe formasıyla kısa sürede gösterdiği etkileyici performans sayesinde adından söz ettiren Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi geliyor! Real Madrid bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor…

Yaz transfer döneminde genç oyuncu için Barcelona ile kıyasıya bir transfer yarışına giren İspanyol devi, 20 milyon Euro'ya Arda Güler'i kadrosuna kattı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi geliyor! Real Madrid bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor…

Milli futbolcu Real Madrid'de yaşadığı sakatlıklardan dolayı henüz forma giyme şansı bulamasa da bu transfer büyük ses getirdi.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi geliyor! Real Madrid bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor…

Arda Güler'in yeteneğinin keşfedilmesinin ardından gözünü bir kez daha Türkiye'ye çeviren Real Madrid, bir genç yıldızı daha transfer etmenin peşinde.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi geliyor! Real Madrid bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor…

Son yıllarda kadrosunda gerçekleştirdiği dönüşümü sürdürmek isteyen Real Madrid, genç oyuncuların peşinde koşuyor.

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