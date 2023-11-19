Giriş Tarihi: 19.11.2023 20:12 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 20:14

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi geliyor! Real Madrid bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en büyük kulüpleri arasında başı çeken İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler transferiyle dikkat çekmişti. Milli yıldızı 20 milyon Euro artı bonuslarla transfer eden İspanyollar, yönünü bir kez daha Süper Lig'e çevirdi. Carlo Ancelotti yönetiminde geleceğin Real Madrid'ini de kurmak için çalışmalarını sürdüren Eflatun-Beyazlılar, genç yıldız için rapor oluşturdu. Oluşturulan transfer raporundan olumlu dönüşler alan Real Madrid, genç milli takım formasını da giyen futbolcu için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…