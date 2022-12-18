Giriş Tarihi: 18.12.2022 21:04
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
21:31
Son dakika haberleri: Tarihi finalde müthiş son! Arjantin, Fransa’yı penaltılarda yıktı: Lionel Messi, Dünya Kupası’na uzandı…
Son dakika haberleri… Katar'ın Lusail Stadı'nda oynanan dev mücadelenin ilk yarısında, Lionel Messi ve Di Maria'nın golleri Arjantin'e 2-0'lık üstünlüğü getirdi. Maçın büyük bir bölümünde etkisiz kalan Fransa, 80 ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe ile skoru 2-2'ye getirerek maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda yeniden oyun üstünlüğünü eline alan Arjantin, bir kez daha Messi'yle golü buldu. Ancak Kylian Mbappe, Arjantin'in hayallerine kavuşmasına yine izin vermedi. 116. dakikada gelen Mbappe'nin golü, maçı penaltılara taşıdı. Nefes kesen dev finalin kazananını seri penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında Arjantin, Fransa'ya 4-2'lik skorla geçerek Dünya Kupası şampiyonu oldu.