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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Tarihi finalde müthiş son! Arjantin, Fransa’yı penaltılarda yıktı: Lionel Messi, Dünya Kupası’na uzandı…
Giriş Tarihi: 18.12.2022 21:04 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 21:31

Son dakika haberleri: Tarihi finalde müthiş son! Arjantin, Fransa’yı penaltılarda yıktı: Lionel Messi, Dünya Kupası’na uzandı…

Son dakika haberleri… Katar'ın Lusail Stadı'nda oynanan dev mücadelenin ilk yarısında, Lionel Messi ve Di Maria'nın golleri Arjantin'e 2-0'lık üstünlüğü getirdi. Maçın büyük bir bölümünde etkisiz kalan Fransa, 80 ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe ile skoru 2-2'ye getirerek maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda yeniden oyun üstünlüğünü eline alan Arjantin, bir kez daha Messi'yle golü buldu. Ancak Kylian Mbappe, Arjantin'in hayallerine kavuşmasına yine izin vermedi. 116. dakikada gelen Mbappe'nin golü, maçı penaltılara taşıdı. Nefes kesen dev finalin kazananını seri penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında Arjantin, Fransa'ya 4-2'lik skorla geçerek Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Son dakika haberleri: Tarihi finalde müthiş son! Arjantin, Fransa’yı penaltılarda yıktı: Lionel Messi, Dünya Kupası’na uzandı…

Son dakika haberleri… FIFA 2022 Dünya Kupası'nda büyük bir heyecana sahne olan ArjantinFransa finali, tüm izleyenlerin adeta nefeslerini kesti.

Son dakika haberleri: Tarihi finalde müthiş son! Arjantin, Fransa’yı penaltılarda yıktı: Lionel Messi, Dünya Kupası’na uzandı…

Arjantin ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği dev mücadelenin ilk yarısı Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

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Son dakika haberleri: Tarihi finalde müthiş son! Arjantin, Fransa’yı penaltılarda yıktı: Lionel Messi, Dünya Kupası’na uzandı…

21. dakikada Di Maria'nın yere düşürülmesiyle penaltı kazanan Arjantin'de Lionel Messi, penaltıyı gole çevirerek karşılaşmanın ilk golünü attı.

Son dakika haberleri: Tarihi finalde müthiş son! Arjantin, Fransa’yı penaltılarda yıktı: Lionel Messi, Dünya Kupası’na uzandı…

Messi'nin golünden sonra bu kez sahneye 36. dakikada Di Maria çıktı ve farkı ikiye çıkaran golü attı.

Son dakika haberleri: Tarihi finalde müthiş son! Arjantin, Fransa’yı penaltılarda yıktı: Lionel Messi, Dünya Kupası’na uzandı…

İlk yarı boyunca rakip kaleye şut atamayan Fransa, Arjantin karşısında oldukça etkisiz kaldı.

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