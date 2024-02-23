Giriş Tarihi: 23.02.2024 01:24
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
01:35
Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…
Son dakika Galatasaray haberleri… UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti. Turun ilk maçında rakibini 3-2 mağlup etmeyi başaran Aslan, deplasmanda oynanan rövanşta 4-1'lik ağır bir yenilgi alarak Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor da maç boyunca verdiği kararlar nedeniyle çokça eleştirilirken bitiş düdüğün ardından sahada büyük bir kavga çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…