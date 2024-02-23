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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…
Giriş Tarihi: 23.02.2024 01:24 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 01:35

Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk

Son dakika Galatasaray haberleri… UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti. Turun ilk maçında rakibini 3-2 mağlup etmeyi başaran Aslan, deplasmanda oynanan rövanşta 4-1'lik ağır bir yenilgi alarak Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor da maç boyunca verdiği kararlar nedeniyle çokça eleştirilirken bitiş düdüğün ardından sahada büyük bir kavga çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…

Sparta Prag'a turu getiren golleri 8'inci dakikada Preciado, 74'üncü dakikada Tuci, 80'inci dakikada Haraslin ve 90+6'ncı dakikada Kuchta kaydetti.

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Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…

Galatasaray'ın tek golü ise 16'ncı dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…

Bu sonucun ardından Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elenirken, Sparta Prag ise son 16 turuna yükselen takım oldu.

Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…

KAAN AYHAN KIRMIZI GÖRDÜ

70'inci dakikada Galatasaray'da Kaan Ayhan kırmızı kart gördü. Sparta Prag'da ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Haraslin, Kaan Ayhan'ın müdahalesi ile yerde kaldı.

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