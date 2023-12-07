SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor gol makinesini alıyor! Umut Bozok gidiyor, o geliyor...

Takımın çok eksiği olduğunu belirten tecrübeli hoca, transferin de sinyalini vererek "Birtakım dokunuşlar var ancak bu bir PlayStation değil. Gerçekçi olmak gerekirse, bizim ulaşılabilir hedefimiz Avrupa'ya gidebilmek. Bu yoldan 5 maç sonra bunu cebimize koyabilirsek çok güzel olur. Devre arasında futbolcu kalitemizin üstüne koyup, oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor." dedi.