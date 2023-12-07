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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor gol makinesini alıyor! Umut Bozok gidiyor, o geliyor...
Giriş Tarihi: 07.12.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 11:09

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor gol makinesini alıyor! Umut Bozok gidiyor, o geliyor...

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon inişli çıkışlı bir performans çizen Trabzonspor, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yı mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşayan Bordo-mavili takım, Umut Bozok'un yerine yeni bir golcü alıyor. İşte Abdullah Avcı'nın takımında görmek istediği o yıldız oyuncu...

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SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor gol makinesini alıyor! Umut Bozok gidiyor, o geliyor...

Ligdeki son maçında Kayserispor'a mağlup olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Çorum FK'yı sahasında 3-1 mağlup ederek 5'inci tura yükseldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor gol makinesini alıyor! Umut Bozok gidiyor, o geliyor...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'nın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Ortada bir kupa varsa Trabzonspor ona her zaman taliptir" dedi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor gol makinesini alıyor! Umut Bozok gidiyor, o geliyor...

Takımın çok eksiği olduğunu belirten tecrübeli hoca, transferin de sinyalini vererek "Birtakım dokunuşlar var ancak bu bir PlayStation değil. Gerçekçi olmak gerekirse, bizim ulaşılabilir hedefimiz Avrupa'ya gidebilmek. Bu yoldan 5 maç sonra bunu cebimize koyabilirsek çok güzel olur. Devre arasında futbolcu kalitemizin üstüne koyup, oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor gol makinesini alıyor! Umut Bozok gidiyor, o geliyor...

LİGDE PUAN FARKI 14'E ÇIKTI

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de sahaya çıktığı 98 maçta 55 galibiyet, 29 beraberlik, 14 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, son iki haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve ile arasındaki puan farkını 14'e çıkardı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor gol makinesini alıyor! Umut Bozok gidiyor, o geliyor...

BOZOK KULÜP ARAMAYA BAŞLADI!

Trabzonspor'un, kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da gol kralı olduktan sonra Lorient Kulübü'nden 2 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Umut Bozok, beklentileri karşılayamadı.

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