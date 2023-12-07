Giriş Tarihi: 07.12.2023 10:59
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
11:09
SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor gol makinesini alıyor! Umut Bozok gidiyor, o geliyor...
Son dakika transfer haberleri: Bu sezon inişli çıkışlı bir performans çizen Trabzonspor, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yı mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşayan Bordo-mavili takım, Umut Bozok'un yerine yeni bir golcü alıyor. İşte Abdullah Avcı'nın takımında görmek istediği o yıldız oyuncu...