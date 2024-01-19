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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Trabzonspor’da kadro dışı kalmıştı! Abdülkadir Ömür’ün imzayı atacağı takım belli oldu: Galatasaray derken büyük sürpriz…
Giriş Tarihi: 19.01.2024 17:50 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 17:53

Son dakika haberleri: Trabzonspor’da kadro dışı kalmıştı! Abdülkadir Ömür’ün imzayı atacağı takım belli oldu: Galatasaray derken büyük sürpriz…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde yoluna devam eden Trabzonspor, son olarak Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da mesaiye başlayan bordo-mavili ekip, Manisa FK'yi 3-1'lik skorla geçerek son 16 turuna yükseldi. Bu mücadelenin ardından hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine hazırlanan Trabzonspor'da sürpriz bir şekilde Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı kaldı. Kadro dışı kararının ardından Galatasaray ile adı anılan Ömür, sürpriz takıma imza atmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Trabzonspor’da kadro dışı kalmıştı! Abdülkadir Ömür’ün imzayı atacağı takım belli oldu: Galatasaray derken büyük sürpriz…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde yoluna devam eden Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı birincil hedef olarak belirledi.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’da kadro dışı kalmıştı! Abdülkadir Ömür’ün imzayı atacağı takım belli oldu: Galatasaray derken büyük sürpriz…

Süper Lig'de de üçüncülük için büyük bir mücadele veren bordo-mavili ekip, 37 puanla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arkasında üçüncü sırada yer alıyor.

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Son dakika haberleri: Trabzonspor’da kadro dışı kalmıştı! Abdülkadir Ömür’ün imzayı atacağı takım belli oldu: Galatasaray derken büyük sürpriz…

Gelecek sezonun kadrosunu da şimdiden kurmaya çalışan Trabzonspor'da sürpriz gelişmeler yaşandı.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’da kadro dışı kalmıştı! Abdülkadir Ömür’ün imzayı atacağı takım belli oldu: Galatasaray derken büyük sürpriz…

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Manisa FK maçından 3-1'lik skorla galip ayrılan bordo-mavili ekipte iki oyuncu kadro dışı kaldı.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’da kadro dışı kalmıştı! Abdülkadir Ömür’ün imzayı atacağı takım belli oldu: Galatasaray derken büyük sürpriz…

SÜRPRİZ KADRO DIŞI KARARI

Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray maçı için hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, gün içerisinde kadro dışı kararlarını resmen açıkladı.

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