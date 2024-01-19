Giriş Tarihi: 19.01.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
17:53
Son dakika haberleri: Trabzonspor’da kadro dışı kalmıştı! Abdülkadir Ömür’ün imzayı atacağı takım belli oldu: Galatasaray derken büyük sürpriz…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde yoluna devam eden Trabzonspor, son olarak Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da mesaiye başlayan bordo-mavili ekip, Manisa FK'yi 3-1'lik skorla geçerek son 16 turuna yükseldi. Bu mücadelenin ardından hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine hazırlanan Trabzonspor'da sürpriz bir şekilde Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı kaldı. Kadro dışı kararının ardından Galatasaray ile adı anılan Ömür, sürpriz takıma imza atmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…