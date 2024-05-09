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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…
Giriş Tarihi: 09.05.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 10:33

SON DAKİKA HABERLERİ: Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor. Hasan Arat başkanlığında yaz transfer dönemine damga vurması beklenen siyah-beyazlı ekip, şimdiden çalışmalarına başladı. İlk olarak teknik direktör konusunu halledip transfere yoğunluk verecek Beşiktaş'ta ilk hedeflerden birisi de belli oldu. Süper Lig'de yılın transferi niteliğinde görülecek bir isim için girişimler başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve son olarak Serdar Topraktepe ile çalıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacak olan Beşiktaş, en büyük hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmanın peşinde.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Trabzonspor ile oynanacak finali kazanarak yeni sezon tam konsantre hazırlanmaya başlayacak olan Kara Kartal'da transferin ilk hedefi belli oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Taraftarları oldukça heyecanlandıracak bir isimle girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

İşte son dakika transfer haberinin detayları…

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