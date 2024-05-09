Giriş Tarihi: 09.05.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
10:33
SON DAKİKA HABERLERİ: Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor. Hasan Arat başkanlığında yaz transfer dönemine damga vurması beklenen siyah-beyazlı ekip, şimdiden çalışmalarına başladı. İlk olarak teknik direktör konusunu halledip transfere yoğunluk verecek Beşiktaş'ta ilk hedeflerden birisi de belli oldu. Süper Lig'de yılın transferi niteliğinde görülecek bir isim için girişimler başladı. İşte son dakika haberinin detayları…