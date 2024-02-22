Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a büyük müjde…
Giriş Tarihi: 22.02.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 18:19

Son dakika haberleri: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a büyük müjde…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Galatasaray, ligde 69 puanla liderliğini sürdürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı isimlerle birlikte hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılı olmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak olan Aslan, kazanarak turu atlamanın peşinde. Bu sırada da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Dış basında ortaya çıkan o haber, taraftarları da heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Cristiano Ronaldo’dan Galatasaray’a büyük müjde…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz yıl Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle başladı.

Son dakika haberleri: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Cristiano Ronaldo’dan Galatasaray’a büyük müjde…

Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez ve Kerem Demirbay gibi önemli oyuncuları transfer eden sarı-kırmızılılar, ligde zirveyi kaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Cristiano Ronaldo’dan Galatasaray’a büyük müjde…

Fenerbahçe ile birlikte kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan Aslan, son olarak Ankaragücü'nü 3-0 yendi ve 69 puana ulaştı.

Son dakika haberleri: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Cristiano Ronaldo’dan Galatasaray’a büyük müjde…

Rakibini arkasına alarak zirvedeki yerini alan Galatasaray'da şampiyonluk ihtimalleri de yükselişe geçti.

Son dakika haberleri: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Cristiano Ronaldo’dan Galatasaray’a büyük müjde…

Bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Okan Buruk'un öğrencileri, play-off turunda Sparta Prag ile eşleşti.

SON DAKİKA