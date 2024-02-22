Giriş Tarihi: 22.02.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
18:19
Son dakika haberleri: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a büyük müjde…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Galatasaray, ligde 69 puanla liderliğini sürdürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı isimlerle birlikte hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılı olmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak olan Aslan, kazanarak turu atlamanın peşinde. Bu sırada da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Dış basında ortaya çıkan o haber, taraftarları da heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…