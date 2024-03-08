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Haberler Galeri Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı: Union Saint Gilloise maçı sonrası…
Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 10:33

Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı: Union Saint Gilloise maçı sonrası…

Son dakika haberleri… Avrupa'da mücadele eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kritik bir karşılaşmaya çıktı. Son 16 turu ilk maçında Belçika takımı Union Saint Gilloise'ye konuk olan sarı-lacivertliler, 3-0'lık net bir galibiyetle çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladı. Bu sonuçla birlikte Kadıköy'de oynanacak maç öncesinde büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe'nin şampiyonluk yüzdesi de değişti. Euro Club Index, Konferans Ligi'nin favorilerini güncelledi. İşte Fenerbahçe'nin tarihi zafer sonrası yeni şampiyonluk yüzdesi…

Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı: Union Saint Gilloise maçı sonrası…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde de finale kadar yükselmeyi hedefliyor.

Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı: Union Saint Gilloise maçı sonrası…

Grup aşamalarından sonraki ilk maçına Belçika takımı Union Saint Gilloise'ye karşı çıkan sarı-lacivertli ekip, önemli bir galibiyet aldı.

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Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı: Union Saint Gilloise maçı sonrası…

Çeyrek final yolunda rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Kanarya, Kadıköy'deki rövanş öncesinde turun kapısını sonuna kadar araladı.

Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı: Union Saint Gilloise maçı sonrası…

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde ve Dusan Tadic kaydetti.

Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi’nin favorileri güncellendi! Fenerbahçe’nin şampiyonluk yüzdesi tavan yaptı: Union Saint Gilloise maçı sonrası…

İSMAİL KARTAL: "EVİMİZE BİLE GİTMEDİK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, bu maça çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

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