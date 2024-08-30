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Haberler Galeri Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin puanı arttı... | İşte ülkelerin puan tablosu
Giriş Tarihi: 30.08.2024 01:29 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 01:33

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin puanı arttı... | İşte ülkelerin puan tablosu

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off maçları sona erdi. Turnuvalara katılan takımlar netleşirken, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarihlerinde ilk kez bir arada Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir de Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Bu hafta oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte yeni ülke puanı sıralaması...

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye’nin puanı arttı... | İşte ülkelerin puan tablosu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turları sona erdi. Avrupa'daki turnuvalarda yer alacak olan takımlar bu gece oynana maçlarından ardından netleşti.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye’nin puanı arttı... | İşte ülkelerin puan tablosu

UEFA ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?

UEFA ülke puanı hesaplaması, kulüplerin UEFA turnuvalarında kazandıkları galibiyet ve beraberliklerden elde edilen puanların toplamına dayanır. Ayrıca, turnuvalardaki ilerleme seviyeleri ve ekstra bonus puanlar da hesaplamada rol oynar.

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Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye’nin puanı arttı... | İşte ülkelerin puan tablosu

BEŞİKTAŞ'TAN 5 GOLLÜ GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3'ün rövanşında 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye’nin puanı arttı... | İşte ülkelerin puan tablosu

Temsilcilerimiz bu haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye’nin puanı arttı... | İşte ülkelerin puan tablosu

TRABZONSPOR AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, normal ve uzatma süresi 1-1 biten karşılaşmada St. Gallen'e seri penaltı atışları sonucu 5-4 yenilerek elendi.

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