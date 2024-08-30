Giriş Tarihi: 30.08.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
01:33
Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin puanı arttı... | İşte ülkelerin puan tablosu
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off maçları sona erdi. Turnuvalara katılan takımlar netleşirken, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarihlerinde ilk kez bir arada Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir de Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Bu hafta oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte yeni ülke puanı sıralaması...