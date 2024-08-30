Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye’nin puanı arttı... | İşte ülkelerin puan tablosu

UEFA ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?

UEFA ülke puanı hesaplaması, kulüplerin UEFA turnuvalarında kazandıkları galibiyet ve beraberliklerden elde edilen puanların toplamına dayanır. Ayrıca, turnuvalardaki ilerleme seviyeleri ve ekstra bonus puanlar da hesaplamada rol oynar.