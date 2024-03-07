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Haberler Galeri Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında büyük tehlike! Union Saint Gilloise maçı öncesi son durum belli oldu: Fenerbahçe…
Giriş Tarihi: 07.03.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 15:35

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında büyük tehlike! Union Saint Gilloise maçı öncesi son durum belli oldu: Fenerbahçe

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde finale kadar gitmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı avantajlı bir skorla tamamlamayı planlıyor. İstanbul'da oynanacak rövanş öncesinde avantajı eline almak isteyen Kanarya, ülke puanına da önemli katkıda bulunabilir. Olumsuz bir sonuç alınması durumunda ise ülke puanı büyük tehlikeye girecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında büyük tehlike! Union Saint Gilloise maçı öncesi son durum belli oldu: Fenerbahçe…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de önemli bir sınava çıkacak.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında büyük tehlike! Union Saint Gilloise maçı öncesi son durum belli oldu: Fenerbahçe…

Son 16 turu mücadelesinde Belçika takımı Union Saint Gilloise ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, ülke puanına da büyük katkıda bulunabilir.

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Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında büyük tehlike! Union Saint Gilloise maçı öncesi son durum belli oldu: Fenerbahçe…

İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM

İngiltere 101,178

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında büyük tehlike! Union Saint Gilloise maçı öncesi son durum belli oldu: Fenerbahçe…

İspanya 86,864

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında büyük tehlike! Union Saint Gilloise maçı öncesi son durum belli oldu: Fenerbahçe…

İtalya 84,998

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