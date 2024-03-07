Giriş Tarihi: 07.03.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
15:35
Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında büyük tehlike! Union Saint Gilloise maçı öncesi son durum belli oldu: Fenerbahçe…
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde finale kadar gitmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı avantajlı bir skorla tamamlamayı planlıyor. İstanbul'da oynanacak rövanş öncesinde avantajı eline almak isteyen Kanarya, ülke puanına da önemli katkıda bulunabilir. Olumsuz bir sonuç alınması durumunda ise ülke puanı büyük tehlikeye girecek. İşte son dakika haberinin detayları…