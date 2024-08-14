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Giriş Tarihi: 14.08.2024 00:17 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 00:22

SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe’nin vedası sonrası fark açıldı

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile eşleşen Fenerbahçe, turun ilk maçını 2-1 kaybetmişti. Kadıköy'de oynanan rövanşta mücadeleyi uzatmalara taşıyan sarı-lacivertliler, son anlarda Lille'in kazandığı penaltıyla dev organizasyona erken veda etti. Bunun üzerine UEFA ülke puanında son durum belli oldu. Temsilcimizin vedası sonrasında yakın takipçimiz olan ülke ile puan farkı da açıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe’nin vedası sonrası fark açıldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe’nin vedası sonrası fark açıldı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda rakip kalede pozisyonlar bulsa da bunları değerlendirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe’nin vedası sonrası fark açıldı

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, oyunun sık sık durmasına karşın topun hakimiyetini elde etti.

SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe’nin vedası sonrası fark açıldı

İlk yarıya oranla pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 82. dakikada Bright Osayi-Samuel'in etkili şutunda direği geçemedi.

SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe’nin vedası sonrası fark açıldı

Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 90+1. dakikada Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.

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