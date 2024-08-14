Giriş Tarihi: 14.08.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
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SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe’nin vedası sonrası fark açıldı
Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile eşleşen Fenerbahçe, turun ilk maçını 2-1 kaybetmişti. Kadıköy'de oynanan rövanşta mücadeleyi uzatmalara taşıyan sarı-lacivertliler, son anlarda Lille'in kazandığı penaltıyla dev organizasyona erken veda etti. Bunun üzerine UEFA ülke puanında son durum belli oldu. Temsilcimizin vedası sonrasında yakın takipçimiz olan ülke ile puan farkı da açıldı. İşte son dakika haberinin detayları…