Son dakika haberleri: Usta yazardan Beşiktaş ve UEFA için olay sözler! "Paçalarından çifte standart dökülüyor"

ALİ GÜLTİKEN: HAVASI KAÇMIŞ BİR BALON GİBİ

Beşiktaş'ta işler bir türlü rayına oturmuyor. Takımın havası tamamen başka bir yöne kaydı. Zihinler sahada değil. Takımın genel motivasyonunun ciddi şekilde bozulduğunu ve bunun sahaya yansımalarını çok net görüyoruz. Bazı oyuncularda büyük düşüşler var. Ama Joao Mario gibi bazı oyuncular da geldiği günden beri hiçbir şey oynamıyor.