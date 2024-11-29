Giriş Tarihi: 29.11.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024
07:06
Son dakika haberleri: Usta yazardan Beşiktaş ve UEFA için olay sözler! "Paçalarından çifte standart dökülüyor"
Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci hafta maçında Beşiktaş, Macaristan'da İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Kabusun devam ettiği siyah-beyazlı takımda gözler teknik direktör Giovanni Van Bronckhosrt için alınacak olan karara çevrildi. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan ve Ali Gültiken karşılaşma sonrası Beşiktaş için çok sert eleştirilerde bulundu. İşte dikkat çeken o yorumlar...