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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Usta yazardan Beşiktaş ve UEFA için olay sözler! "Paçalarından çifte standart dökülüyor"
Giriş Tarihi: 29.11.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 07:06

Son dakika haberleri: Usta yazardan Beşiktaş ve UEFA için olay sözler! "Paçalarından çifte standart dökülüyor"

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci hafta maçında Beşiktaş, Macaristan'da İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Kabusun devam ettiği siyah-beyazlı takımda gözler teknik direktör Giovanni Van Bronckhosrt için alınacak olan karara çevrildi. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan ve Ali Gültiken karşılaşma sonrası Beşiktaş için çok sert eleştirilerde bulundu. İşte dikkat çeken o yorumlar...

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Son dakika haberleri: Usta yazardan Beşiktaş ve UEFA için olay sözler! Paçalarından çifte standart dökülüyor

UEFA Avrupa Ligi'ndek itemsilcimiz Beşiktaş, Macaristan'da tarafsız sahada oynanan karşılaşmada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu.

Son dakika haberleri: Usta yazardan Beşiktaş ve UEFA için olay sözler! Paçalarından çifte standart dökülüyor

SABAH Spor yazarları Fatih Doğan ve Ali Gültiken karşılaşma sonrası Beşiktaş için çok sert eleştirilerde bulundu. İşte dikkat çeken o yorumlar...

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Son dakika haberleri: Usta yazardan Beşiktaş ve UEFA için olay sözler! Paçalarından çifte standart dökülüyor

ALİ GÜLTİKEN: HAVASI KAÇMIŞ BİR BALON GİBİ

Beşiktaş'ta işler bir türlü rayına oturmuyor. Takımın havası tamamen başka bir yöne kaydı. Zihinler sahada değil. Takımın genel motivasyonunun ciddi şekilde bozulduğunu ve bunun sahaya yansımalarını çok net görüyoruz. Bazı oyuncularda büyük düşüşler var. Ama Joao Mario gibi bazı oyuncular da geldiği günden beri hiçbir şey oynamıyor.

Son dakika haberleri: Usta yazardan Beşiktaş ve UEFA için olay sözler! Paçalarından çifte standart dökülüyor

"STOPERLER DÖNEN HİÇBİR TOPTA YERLERİNDE DEĞİLLER"

İlk yarıda yenilen goller büyük savunma hataları içeriyor. Rakip ceza sahasına üç kere giriyor, ikisinde gol yiyorsunuz. Kanat beklerinin büyük hataları var. Ama içerideki stoperleri de anlamak mümkün değil. Dönen hiçbir topta yerlerinde değiller. Gerçi kim yerinde ve pozisyonunda iyi oynadı veya biraz takımına katkı sağladı noktasına baktığımızda oklar her maçta olduğu gibi Rafa Silva'yı gösteriyor. O biraz kıpırdadığında Beşiktaş pozisyon bulabiliyor.

Son dakika haberleri: Usta yazardan Beşiktaş ve UEFA için olay sözler! Paçalarından çifte standart dökülüyor

"HATLAR BİR TÜRLÜ BİRLİKTE OYNAYAMIYOR"

İkinci yarıda Salih ve Ndour'un oyuna girmesiyle Beşiktaş biraz kıpırdadı. Yakalanan pozisyonlarla birlikte Immobile ile kaçırılan bir de penaltı var. Bu gol olsa Beşiktaş belki biraz daha özgüvenini tazeleyebilirdi. Takım maç esnasında genel bütünlüğünü yakalayamıyor. Hatlar, oyunu bir türlü birlikte oynayamıyor.

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