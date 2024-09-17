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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Usta yazarlardan Osimhen-Mourinho-Şenol Güneş-Immobile yorumları! “Mourinho’nun yaptığı planlı bir saldırı”
Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:12

SON DAKİKA HABERLERİ: Usta yazarlardan Osimhen-Mourinho-Şenol Güneş-Immobile yorumları! “Mourinho’nun yaptığı planlı bir saldırı”

Son dakika haberleri… SABAH Spor'un usta isimleri Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Ahmet Çakar ve Ömer Üründül, Murat Özbostan'ın moderatörlüğünde gündeme dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. Usta yazarlar, hafta sonu oynanacak olan GalatasarayFenerbahçe maçının yanı sıra Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi de değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Usta yazarlardan Osimhen-Mourinho-Şenol Güneş-Immobile yorumları! Mourinho’nun yaptığı planlı bir saldırı

Son dakika haberleri… SABAH Spor yazarları, geride kalan haftanın öne çıkan olaylarını çarpıcı yorumlarla değerlendirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Usta yazarlardan Osimhen-Mourinho-Şenol Güneş-Immobile yorumları! Mourinho’nun yaptığı planlı bir saldırı

"ŞAMPİYON YAPARSA ICARDI GİBİ OLUR"

- Galatasaray'da bir Osimhen fırtınası esiyor. Yıldız futbolcunun özellikle maç sonu tribünlere çıkması, taraftarla bütünleşmesi Avrupa'da manşet oldu. Aslan'ın İcardi'den sonra yeni efsanesi Osimhen olur mu?

BÜLENT TİMURLENK: Öncelikle Türkiye'de spor gazeteciliğini şarlatanlığa çevirenler, Osimhen'in maskesine taktılar. Zahmet edip İtalyan medyası arşivlerine baksalar utanacaklar ama bu his onlarda yok. Osimhen, İcardi'nin olduğu takıma, "Ben Napoli'yi şampiyon yapmış 100 milyonluk adamım" edası ve kibirle gelseydi muhtemelen büyük arıza çıkardı. Hatırlayın Gomis bile ne sıkıntılar çıkarmıştı. Osimhen, gol atmasa da takım oyununun bir parçası olarak rakip defansların dengesini nasıl bozduğunu ilk maçtan gösterdi. Özellikle İcardi'nin sakat olduğu dönemde G.Saray'ın en önde böyle bir enerji kaynağına ihtiyacı vardı. Elbette dünyanın bütün büyük golcülerinde olduğu gibi Osimhen'e top atacak adamlar lazım. Rize maçında Sara, bu işi layığıyla yaptı. Derbide tek başına Sara yetmez, Barış'ın da devreye girmesi lazım.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Usta yazarlardan Osimhen-Mourinho-Şenol Güneş-Immobile yorumları! Mourinho’nun yaptığı planlı bir saldırı

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray taraftarı, Osimhen gibi yıldızları davranış biçimiyle kendine hayran bırakıyor. Sabaha karşı gelen Osimhen'i binlerce G.Saray taraftarı karşıladı. Nijeryalı 100 milyon Euro'luk yıldız, mütevazı kişiliğiyle parlıyor. Saha içinde arkadaşlarıyla mükemmel iletişim kuruyor, yanlış pas veren, isabetsiz şut atan arkadaşlarına moral veriyor. Taraftarın yanına çıkması, kendisine gösterilen sevgiye bir karşılık vermekti. İcardi, bir G.Saray ikonudur. Osimhen, bir yıl boyunca G.Saray taraftarının efsanesi olur. İcardiOsimhen birlikteliğini Okan hoca sahaya başarılı bir şekilde yansıtırsa G.Saray takımı, sadece G.Saraylılar değil tüm Avrupa'nın yakından izleyeceği bir takım haline gelir.

SON DAKİKA HABERLERİ: Usta yazarlardan Osimhen-Mourinho-Şenol Güneş-Immobile yorumları! Mourinho’nun yaptığı planlı bir saldırı

AHMET ÇAKAR: Osimhen'in zaten nasıl bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Dünya tanıyor. Napoli'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi. Türk futbol tarihinde Türkiye'ye gelmiş piyasa değeri en yüksek oyuncu ve hemen adapte oldu. Ortama adapte oldu, arkadaşlarına adapte oldu. Cumartesi gecesi belki gol atamadı ama çok enerjik. Sürekli hareketli, müthiş sprinter ve dribbling özelliği var. Kesinlikle İcardi'nin çok önünde. Efsane olma ihtimali çok yüksek ama bir şartla; bu sene G.Saray'ın şampiyon olması. G.Saray şampiyon olamazsa Osimhen 30 gol de atsa efsane falan olamaz.

SON DAKİKA HABERLERİ: Usta yazarlardan Osimhen-Mourinho-Şenol Güneş-Immobile yorumları! Mourinho’nun yaptığı planlı bir saldırı

ÖMER ÜRÜNDÜL: Osimhen önemli bir yıldız santrfor. Piyasa değeri büyük. Napoli'de başkan ve teknik direktörü ile yaşadığı tartışmalar sonrası bir fırsat transferi doğdu ve G.Saray da bunu değerlendirdi. Eğer İstanbul'da fizik olarak güç kaybetmezse mutlaka G.Saray'ın yararlanacağı bir santrfor. Bu konuda karar vermek için en az 1 ay beklememiz gerekiyor.

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