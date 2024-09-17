Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
09:12
SON DAKİKA HABERLERİ: Usta yazarlardan Osimhen-Mourinho-Şenol Güneş-Immobile yorumları! “Mourinho’nun yaptığı planlı bir saldırı”
Son dakika haberleri… SABAH Spor'un usta isimleri Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Ahmet Çakar ve Ömer Üründül, Murat Özbostan'ın moderatörlüğünde gündeme dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. Usta yazarlar, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçının yanı sıra Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi de değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…