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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kararını verdi! Real Madrid’de yedek kalmıştı: Fenerbahçe iddiaları sonrası…
Giriş Tarihi: 11.10.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 07:03

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kararını verdi! Real Madrid’de yedek kalmıştı: Fenerbahçe iddiaları sonrası…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli yetenekleri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Arda Güler, kariyerine İspanyol devi Real Madrid'de devam ediyor. LaLiga ekibinde bu sezon beklediği süreleri alamayan milli futbolcunun mutsuz olduğu ve devre arasında Fenerbahçe'ye geri döneceği söylenmişti. Bunun üzerine Arda Güler'in geleceği adına verdiği karar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kararını verdi! Real Madrid’de yedek kalmıştı: Fenerbahçe iddiaları sonrası…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan ve Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Arda Güler, 6 Temmuz 2023'te bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kararını verdi! Real Madrid’de yedek kalmıştı: Fenerbahçe iddiaları sonrası…

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında birçok maçta şans bulan ve golleriyle adından söz ettiren Arda Güler, bu sezon ise beklediği süreleri henüz alamadı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kararını verdi! Real Madrid’de yedek kalmıştı: Fenerbahçe iddiaları sonrası…

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin yeteri kadar forma şansı vermediği genç futbolcu için takımda mutsuz olduğuna yönelik iddialar vardı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kararını verdi! Real Madrid’de yedek kalmıştı: Fenerbahçe iddiaları sonrası…

İspanyol basını, Arda Güler'in Madrid ekibinden ayrılmak istediğini ortaya atmış ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini yazmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kararını verdi! Real Madrid’de yedek kalmıştı: Fenerbahçe iddiaları sonrası…

Bunun üzerine milli futbolcu Arda Güler'in geleceğine yönelik verdiği karar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

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