Giriş Tarihi: 11.10.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
07:03
SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Arda Güler kararını verdi! Real Madrid’de yedek kalmıştı: Fenerbahçe iddiaları sonrası…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli yetenekleri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Arda Güler, kariyerine İspanyol devi Real Madrid'de devam ediyor. LaLiga ekibinde bu sezon beklediği süreleri alamayan milli futbolcunun mutsuz olduğu ve devre arasında Fenerbahçe'ye geri döneceği söylenmişti. Bunun üzerine Arda Güler'in geleceği adına verdiği karar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…