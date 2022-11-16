Giriş Tarihi: 16.11.2022 19:42 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 19:44

Son dakika haberleri: Ve beklenen haber geldi! Manchester United depremi sonrası imzayı atıyor: İşte Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi…

Son dakika haberleri… Tarihin en iyi futbolcuları arasında başı çeken isimlerden birisi olan Cristiano Ronaldo, bu sezon kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Geçtiğimiz sezonun başında efsanesi olduğu İngiliz devine geri dönen Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda adeta gemileri yakmıştı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcuları sert sözlerle eleştiren Ronaldo için Manchester United devri de kapanıyor gibi gözüküyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Portekizli efsanenin yeni adresi belli olmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…