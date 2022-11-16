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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ve beklenen haber geldi! Manchester United depremi sonrası imzayı atıyor: İşte Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi…
Giriş Tarihi: 16.11.2022 19:42 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 19:44

Son dakika haberleri: Ve beklenen haber geldi! Manchester United depremi sonrası imzayı atıyor: İşte Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi…

Son dakika haberleri… Tarihin en iyi futbolcuları arasında başı çeken isimlerden birisi olan Cristiano Ronaldo, bu sezon kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Geçtiğimiz sezonun başında efsanesi olduğu İngiliz devine geri dönen Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda adeta gemileri yakmıştı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcuları sert sözlerle eleştiren Ronaldo için Manchester United devri de kapanıyor gibi gözüküyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Portekizli efsanenin yeni adresi belli olmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ve beklenen haber geldi! Manchester United depremi sonrası imzayı atıyor: İşte Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi…

Son dakika haberleri… Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United'da bir sorun olmaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: Ve beklenen haber geldi! Manchester United depremi sonrası imzayı atıyor: İşte Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi…

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda yönetim ve hocası Erik Ten Hag'ı çok sert sözlerle karşısına aldı.

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Son dakika haberleri: Ve beklenen haber geldi! Manchester United depremi sonrası imzayı atıyor: İşte Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi…

Dünya Kupası arasına girildiği şu sırada adeta gemileri yakan Ronaldo'nun Manchester United kariyerinin sonuna gelindiği belirtiliyor.

Son dakika haberleri: Ve beklenen haber geldi! Manchester United depremi sonrası imzayı atıyor: İşte Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi…

Portekiz Milli Takım kampında da takım arkadaşları Bruno Fernandes ve Joao Cancelo'nun, Cristiano Ronaldo'ya tavır aldığı söylenmişti.

Son dakika haberleri: Ve beklenen haber geldi! Manchester United depremi sonrası imzayı atıyor: İşte Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi…

CANCELO OLAYI GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Portekiz Milli Takım antrenmanında çıkan görüntülerde Ronaldo, Cancelo'nun yanına gidip ellerini omuzuna koyduğu ancak Cancelo'nun takım arkadaşının ellerini ittiği görülüyordu.

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