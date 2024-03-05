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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ve Marco Reus Süper Lig’e geliyor! Almanlar transferi duyurdu: İşte yeni takımı…
Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:55

Son dakika haberleri: Ve Marco Reus Süper Lig’e geliyor! Almanlar transferi duyurdu: İşte yeni takımı…

Son dakika haberleri… Kariyerine uzun yıllardır Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da devam eden Marco Reus, kulübün efsane isimleri arasında yerini aldı. 34 yaşına ayak basan ve artık yeni bir maceraya atılmak istediği söylenen dünyaca ünlü yıldız için Süper Lig devlerinin peşinde olduğu aktarıldı. Alman basınında son çıkan haberlere göre kariyerine yeni bir takımda devam etmek istediği belirtilen Marco Reus, yaz transfer döneminde Türkiye'ye imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ve Marco Reus Süper Lig’e geliyor! Almanlar transferi duyurdu: İşte yeni takımı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk yarışı futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Son dakika haberleri: Ve Marco Reus Süper Lig’e geliyor! Almanlar transferi duyurdu: İşte yeni takımı…

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kimin şampiyon olacağı merakla beklenirken yaz transfer dönemi için de flaş dedikodular ortaya çıkmaya başladı.

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Son dakika haberleri: Ve Marco Reus Süper Lig’e geliyor! Almanlar transferi duyurdu: İşte yeni takımı…

Borussia Dortmund'un 12 senedir yıldızı olan isim Marco Reus için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Son dakika haberleri: Ve Marco Reus Süper Lig’e geliyor! Almanlar transferi duyurdu: İşte yeni takımı…

Bundesliga'da bu sezon şampiyonluk yarışından bir hayli uzak kalan Alman devi, gelecek sezon yıldız oyuncusuyla vedalaşabilir.

Son dakika haberleri: Ve Marco Reus Süper Lig’e geliyor! Almanlar transferi duyurdu: İşte yeni takımı…

Borussia Dortmund formasıyla bu zamana kadar toplamda 415 resmi maçta forma giyen Reus, 167 gol kaydetti ve 128 asist yaptı.

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