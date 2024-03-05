Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
15:55
Son dakika haberleri: Ve Marco Reus Süper Lig’e geliyor! Almanlar transferi duyurdu: İşte yeni takımı…
Son dakika haberleri… Kariyerine uzun yıllardır Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da devam eden Marco Reus, kulübün efsane isimleri arasında yerini aldı. 34 yaşına ayak basan ve artık yeni bir maceraya atılmak istediği söylenen dünyaca ünlü yıldız için Süper Lig devlerinin peşinde olduğu aktarıldı. Alman basınında son çıkan haberlere göre kariyerine yeni bir takımda devam etmek istediği belirtilen Marco Reus, yaz transfer döneminde Türkiye'ye imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…