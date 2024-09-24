SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Yusuf Yazıcı imzayı atıyor! Yeni takımını duyurdular...

Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Cihan Yazıcı, geçtiğimiz günlerde futbolcunun transfer süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Beşiktaş, Yusuf ile çok ilgilendi ama Yusuf ikisini de reddetti. İki takımla da görüşme olmadı çünkü Yusuf, Türkiye'de oynamayı düşünmüyor." ifadelerini kullanmıştı.