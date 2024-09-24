Giriş Tarihi: 24.09.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
23:16
SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Yusuf Yazıcı imzayı atıyor! Yeni takımını duyurdular...
Son dakika haberleri... Yaz transfer döneminde Galatasaray ve birçok Süper Lig ekibiyle ismi geçen Yusuf Yazıcı, transfer dönemi bitmesine rağmen hiçbir takımla anlaşamadı. Kulüpsüz kalan milli futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer tekliflerini reddettiği bilinen Yusuf Yazıcı için ortaya atılan son iddiada sürpriz bir takıma gideceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları...