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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Yusuf Yazıcı imzayı atıyor! Yeni takımını duyurdular...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 23:11 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 23:16

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Yusuf Yazıcı imzayı atıyor! Yeni takımını duyurdular...

Son dakika haberleri... Yaz transfer döneminde Galatasaray ve birçok Süper Lig ekibiyle ismi geçen Yusuf Yazıcı, transfer dönemi bitmesine rağmen hiçbir takımla anlaşamadı. Kulüpsüz kalan milli futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer tekliflerini reddettiği bilinen Yusuf Yazıcı için ortaya atılan son iddiada sürpriz bir takıma gideceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Yusuf Yazıcı imzayı atıyor! Yeni takımını duyurdular...

Son dakika haberleri... Bir dönem Ligue 1'de Lille ile fırtınalar estiren Yusuf Yazıcı, geride bıraktığımız transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Yusuf Yazıcı imzayı atıyor! Yeni takımını duyurdular...

Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elin olan milli oyuncunun yeni takımının kim olacağı merak konusu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Yusuf Yazıcı imzayı atıyor! Yeni takımını duyurdular...

Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Cihan Yazıcı, geçtiğimiz günlerde futbolcunun transfer süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Beşiktaş, Yusuf ile çok ilgilendi ama Yusuf ikisini de reddetti. İki takımla da görüşme olmadı çünkü Yusuf, Türkiye'de oynamayı düşünmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Yusuf Yazıcı imzayı atıyor! Yeni takımını duyurdular...

Yusuf Yazıcı, Haziran ayında takımdan ayrıldığını şu sözlerle açıklamıştı:

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Yusuf Yazıcı imzayı atıyor! Yeni takımını duyurdular...

"Takım arkadaşlarım, antrenörlerim, tüm personel, çalışanlar ve en önemlisi taraftarlarımız. Hayatım boyunca sezinle paylaştığım anıları asla unutmayacağım. Lille'de geçirdiğim süre boyunca hepinizden aldığım destek ve sevgi için minnettarım."

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