Giriş Tarihi: 10.11.2022 14:18
Güncelleme Tarihi: 10.11.2022
14:33
Son dakika haberleri: Vedat Muriqi devleri peşine taktı! Mallorca servet istiyor, işte bonservisi...
Son dakika haberleri: Geçen sezon devre arasında kiralık gittiği Mallorca'ya sezon başında bonservisiyle transfer olan Vedat Muriqi gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topluyor. Son olarak Atletico Madrid ağlarını havalandıran Kosovalı forvet tarihe geçerken, verdiği röportajda çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İşte ayrıntılar...