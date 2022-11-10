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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Vedat Muriqi devleri peşine taktı! Mallorca servet istiyor, işte bonservisi...
Giriş Tarihi: 10.11.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 14:33

Son dakika haberleri: Vedat Muriqi devleri peşine taktı! Mallorca servet istiyor, işte bonservisi...

Son dakika haberleri: Geçen sezon devre arasında kiralık gittiği Mallorca'ya sezon başında bonservisiyle transfer olan Vedat Muriqi gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topluyor. Son olarak Atletico Madrid ağlarını havalandıran Kosovalı forvet tarihe geçerken, verdiği röportajda çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Vedat Muriqi devleri peşine taktı! Mallorca servet istiyor, işte bonservisi...

Son dakika haberleri: Geçen sezon devre arasında kiralık gittiği Mallorca'ya sezon başında bonservisiyle transfer olan Vedat Muriqi gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topluyor. Son olarak Atletico Madrid ağlarını havalandıran Kosovalı forvet tarihe geçerken, verdiği röportajda çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Vedat Muriqi devleri peşine taktı! Mallorca servet istiyor, işte bonservisi...

Mallorca formasıyla bu sezon eski günlerini hatırlatan bir performans sergileyen Kosovalı forvet Vedat Muriqi kulüp tarihine geçerken, serbest kalma bedeli de ortaya çıktı. 28 yaşındaki forvet ayrıca, verdiği röportajda dikkat çeken itiraflarda bulundu...

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Son dakika haberleri: Vedat Muriqi devleri peşine taktı! Mallorca servet istiyor, işte bonservisi...

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, başarısız geçen Lazio serüveni sonrası Mallorca'da adeta şov yapıyor.

Son dakika haberleri: Vedat Muriqi devleri peşine taktı! Mallorca servet istiyor, işte bonservisi...

Bu sezon attığı gollerle adından çokça bahsettiren Kosovalı forvet, La Liga'nın 14. haftasındaki dev maçta ağları salladı.

Son dakika haberleri: Vedat Muriqi devleri peşine taktı! Mallorca servet istiyor, işte bonservisi...

Mallorca konuk ettiği Atletico Madrid'i 16. dakikada Vedat'ın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Üst üste 5 maçta ağları sallayan yıldız forvet, kulüp tarihine geçti.

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