Son dakika haberleri: Geçen sezon devre arasında kiralık gittiği Mallorca'ya sezon başında bonservisiyle transfer olan Vedat Muriqi gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topluyor. Son olarak Atletico Madrid ağlarını havalandıran Kosovalı forvet tarihe geçerken, verdiği röportajda çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İşte ayrıntılar...