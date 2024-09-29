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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen İtalya’da olay yarattı! Napoli taraftarları sinirden çılgına döndü: O hareket sonrası…
Giriş Tarihi: 29.09.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:46

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen İtalya’da olay yarattı! Napoli taraftarları sinirden çılgına döndü: O hareket sonrası…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, 3-0 öne geçtiği zorlu mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların flaş puan kaybı dikkatleri çekerken en çok konuşulan isimlerden birisi de Victor Osimhen oldu. Napoli'den Galatasaray'a kiralanan yıldız futbolcu, İtalya'da da manşetlerde yer buldu. Öte yandan Napoli taraftarları da o harekete çok sinirlendi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen İtalya’da olay yarattı! Napoli taraftarları sinirden çılgına döndü: O hareket sonrası…

Son dakika haberleri… Süper Lig'e 6'da 6 yaparak başlayan Galatasaray, 3-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçında 90+5. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen İtalya’da olay yarattı! Napoli taraftarları sinirden çılgına döndü: O hareket sonrası…

Sarı-kırmızılı takımın flaş puan kaybı yaşadığı maçta en çok konuşulan isim ise ilk gollerini atan Victor Osimhen oldu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen İtalya’da olay yarattı! Napoli taraftarları sinirden çılgına döndü: O hareket sonrası…

OSIMHEN İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen İtalya’da olay yarattı! Napoli taraftarları sinirden çılgına döndü: O hareket sonrası…

İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, Süper Lig'de üçüncü maçına çıktı. 25 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa karşısında 20. dakikada gol perdesini açarak takımını 1-0 öne geçirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen İtalya’da olay yarattı! Napoli taraftarları sinirden çılgına döndü: O hareket sonrası…

Osimhen, golden sonra sağ elini kalbinin üzerine koyarak kulübün efsanelerinden Metin Oktay ile özdeşleşen selamı verdi.

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