Giriş Tarihi: 29.09.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
18:46
SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen İtalya’da olay yarattı! Napoli taraftarları sinirden çılgına döndü: O hareket sonrası…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, 3-0 öne geçtiği zorlu mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların flaş puan kaybı dikkatleri çekerken en çok konuşulan isimlerden birisi de Victor Osimhen oldu. Napoli'den Galatasaray'a kiralanan yıldız futbolcu, İtalya'da da manşetlerde yer buldu. Öte yandan Napoli taraftarları da o harekete çok sinirlendi. İşte son dakika haberinin detayları…