Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen’in güncel bonservisi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeni piyasa değerleri belli oldu…
Giriş Tarihi: 04.10.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 18:45

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen’in güncel bonservisi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeni piyasa değerleri belli oldu…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın yaz transfer döneminde sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen'in güncel bonservis değeri belli oldu. Transfermarkt sitesinin hazırladığı verilere göre Süper Lig'de en çok değeri yükselen ve en çok değeri düşen futbolcular ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen’in güncel bonservisi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeni piyasa değerleri belli oldu…

Son dakika haberleri… Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen’in güncel bonservisi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeni piyasa değerleri belli oldu…

İşte piyasa değeri güncellemesinde dikkat çeken isimler:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen’in güncel bonservisi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeni piyasa değerleri belli oldu…

HAKIM ZIYECH

7 MİLYON EURO

-2 MİLYON EURO

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen’in güncel bonservisi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeni piyasa değerleri belli oldu…

DAVID DATRO FOFANA

10 MİLYON EURO

-2 MİLYON EURO

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen’in güncel bonservisi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeni piyasa değerleri belli oldu…

FRED

15 MİLYON EURO

-2 MİLYON EURO

SON DAKİKA