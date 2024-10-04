Giriş Tarihi: 04.10.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
18:45
SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen’in güncel bonservisi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeni piyasa değerleri belli oldu…
Son dakika haberleri… Galatasaray'ın yaz transfer döneminde sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen'in güncel bonservis değeri belli oldu. Transfermarkt sitesinin hazırladığı verilere göre Süper Lig'de en çok değeri yükselen ve en çok değeri düşen futbolcular ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…