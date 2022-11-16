Son dakika haberleri: Geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe 'nin başına getirilen ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden gönderilen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Brezilya ekibi Corinthians'ta da tutunamamıştı. Kulübünden ayrılan 54 yaşındaki teknik adamın yeni adresiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...