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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Milli yıldızın hocası olacak...
Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 11:33

Son dakika haberleri: Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Milli yıldızın hocası olacak...

Son dakika haberleri: Geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe 'nin başına getirilen ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden gönderilen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Brezilya ekibi Corinthians'ta da tutunamamıştı. Kulübünden ayrılan 54 yaşındaki teknik adamın yeni adresiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

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Son dakika haberleri: Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu! Milli yıldızın hocası olacak...

Son dakika haberleri: Geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe 'nin başına getirilen ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden gönderilen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Brezilya ekibi Corinthians'ta da tutunamamıştı. Kulübünden ayrılan 54 yaşındaki teknik adamın yeni adresiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu! Milli yıldızın hocası olacak...

Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians ile yollarını ayıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika haberleri: Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu! Milli yıldızın hocası olacak...

Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Pereira'nın yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıklamıştı.

Son dakika haberleri: Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu! Milli yıldızın hocası olacak...

"BİR DÖNEMİ KAPATIYORUZ"

Duilio, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Pereira ve teknik ekibi artık burada görev yapmayacak. Sözleşme süresi sona erdi ve kontratını yenilenmeyeceğiz" demişti.

Son dakika haberleri: Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu! Milli yıldızın hocası olacak...

Vitor Pereira, Corinthians ile bu sezon Brezilya Ligi'ni 65 puanla 4. sırada bitirmişti.

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