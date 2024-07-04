Son dakika haberleri: Yapay zeka, Merih Demiral'ın gol sevincini yorumladı! "Bozkurt işareti yapmak..."

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Almanya'nın Leipzig şehrinde 2 Temmuz 2024 tarihinde Avusturya ile Türkiye arasında oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçı ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışı iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca soruşturma açılmıştır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı gelince sunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.