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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yapay zeka, Merih Demiral'ın gol sevincini yorumladı! "Bozkurt işareti yapmak..."
Giriş Tarihi: 04.07.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 16:50

Son dakika haberleri: Yapay zeka, Merih Demiral'ın gol sevincini yorumladı! "Bozkurt işareti yapmak..."

Son dakika haberleri: EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı Merih'in golleriyle 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi UEFA, skandal bir karara imza attı ve Merih Demiral'ın gol sevincine yönelik soruşturma açtığını açıkladı. Yapay zeka Chat GPT, Merih'in bozkurt işaretiyle ilgili soruya çarpıcı yanıtlar verdi.

Son dakika haberleri: Yapay zeka, Merih Demiral’ın gol sevincini yorumladı! Bozkurt işareti yapmak...

A Milli Futbol Takımı, dün Leipzig Stadyumu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Son dakika haberleri: Yapay zeka, Merih Demiral’ın gol sevincini yorumladı! Bozkurt işareti yapmak...

Çeyrek finale yükselen Türkiye, Cumartesi günü saat 22:00'da zorlu rakip Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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Son dakika haberleri: Yapay zeka, Merih Demiral’ın gol sevincini yorumladı! Bozkurt işareti yapmak...

TARİHİ ZAFERE MERİH DAMGASI

A Milli Takım'ın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı. UEFA, yapılan bu sevinç sonrası skandal bir karara imza attı.

Son dakika haberleri: Yapay zeka, Merih Demiral’ın gol sevincini yorumladı! Bozkurt işareti yapmak...

MERİH DEMİRAL'A SEVİNCİ SEBEBİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

UEFA, milli takıma galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son dakika haberleri: Yapay zeka, Merih Demiral’ın gol sevincini yorumladı! Bozkurt işareti yapmak...

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Almanya'nın Leipzig şehrinde 2 Temmuz 2024 tarihinde Avusturya ile Türkiye arasında oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçı ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışı iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca soruşturma açılmıştır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı gelince sunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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