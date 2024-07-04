Giriş Tarihi: 04.07.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
16:50
Son dakika haberleri: Yapay zeka, Merih Demiral'ın gol sevincini yorumladı! "Bozkurt işareti yapmak..."
Son dakika haberleri: EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı Merih'in golleriyle 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi UEFA, skandal bir karara imza attı ve Merih Demiral'ın gol sevincine yönelik soruşturma açtığını açıkladı. Yapay zeka Chat GPT, Merih'in bozkurt işaretiyle ilgili soruya çarpıcı yanıtlar verdi.