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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun Cristiano Ronaldo sevgisi Lionel Messi’yi çileden çıkardı! Yılın golünden sonra cezayı kesti…
Giriş Tarihi: 28.11.2023 22:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 22:31

Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun Cristiano Ronaldo sevgisi Lionel Messi’yi çileden çıkardı! Yılın golünden sonra cezayı kesti…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en iyileri arasında başı çeken Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki çekişme kariyerlerinin sonlarına gelmiş olmalarına rağmen devam ediyor. Manchester United'ın efsane futbolcusu Rio Ferdinand, katıldığı bir programda tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Ferdinand, Arjantinli genç futbolcu Alejandro Garnacho'nun, Cristiano Ronaldo'ya olan sevgisinden dolayı Lionel Messi'nin rahatsız olduğunu ve cezayı kestiğini söyledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun Cristiano Ronaldo sevgisi Lionel Messi’yi çileden çıkardı! Yılın golünden sonra cezayı kesti…

Son dakika haberleri… Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, futbolun yeni yıldızlarına ilham vermeye devam ediyor.

Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun Cristiano Ronaldo sevgisi Lionel Messi’yi çileden çıkardı! Yılın golünden sonra cezayı kesti…

38 yaşındaki efsane, Al-Nassr formasıyla da rekorları alt üst ederken birçok genç oyuncuyu da etkilemeyi başardı.

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Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun Cristiano Ronaldo sevgisi Lionel Messi’yi çileden çıkardı! Yılın golünden sonra cezayı kesti…

Son yıllarda Vinicius Junior, Rodrygo ve Endrick gibi futbolcular, Ronaldo'nun gol sevinçlerini taklit ederek efsane isme saygılarını gösterdi.

Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun Cristiano Ronaldo sevgisi Lionel Messi’yi çileden çıkardı! Yılın golünden sonra cezayı kesti…

Geçtiğimiz günlerde bu isimler arasına katılan bir başka oyuncu da Arjantinli futbolcu Alejandro Garnacho oldu.

Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun Cristiano Ronaldo sevgisi Lionel Messi’yi çileden çıkardı! Yılın golünden sonra cezayı kesti…

Manchester United forması giyen 19 yaşındaki genç yetenek, geçtiğimiz hafta oynana Everton maçında tarihe geçen bir gol kaydetti.

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