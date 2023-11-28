Giriş Tarihi: 28.11.2023 22:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 22:31

Son dakika haberleri: Yıldız oyuncunun Cristiano Ronaldo sevgisi Lionel Messi’yi çileden çıkardı! Yılın golünden sonra cezayı kesti…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en iyileri arasında başı çeken Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki çekişme kariyerlerinin sonlarına gelmiş olmalarına rağmen devam ediyor. Manchester United'ın efsane futbolcusu Rio Ferdinand, katıldığı bir programda tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Ferdinand, Arjantinli genç futbolcu Alejandro Garnacho'nun, Cristiano Ronaldo'ya olan sevgisinden dolayı Lionel Messi'nin rahatsız olduğunu ve cezayı kestiğini söyledi. İşte son dakika haberinin detayları…