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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim’i yerden yere vurdular! Hemen kovun: Panathinaikos başkanının kestiği ceza olay oldu…
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:03

Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim’i yerden yere vurdular! Hemen kovun: Panathinaikos başkanının kestiği ceza olay oldu…

Son dakika haberleri… Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden birisi olan Fatih Terim, Galatasaray ile uzun yıllar yakaladığı başarılar sonrasında sürpriz bir karara imza atarak Panathinaikos'un yolunu tuttu. Yunanistan Süper Ligi'nde mücadele eden Panathinaikos ile şampiyonluk yarışında yer alan Fatih Terim'in ekibi, ligde oynanan son maçta beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Yaşanan puan kaybının ardından da Fatih Terim'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Bu sırada kulüp başkanının kestiği ceza da dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim’i yerden yere vurdular! Hemen kovun: Panathinaikos başkanının kestiği ceza olay oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Galatasaray, İtalya Serie A'da ise Milan ve Fiorentina'nın teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, A Milli Takım ile de başarılar yakalamıştı.

Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim’i yerden yere vurdular! Hemen kovun: Panathinaikos başkanının kestiği ceza olay oldu…

Türkiye'de son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve 2022 yılında görevini bırakan tecrübeli teknik direktör, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından geri döndü.

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Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim’i yerden yere vurdular! Hemen kovun: Panathinaikos başkanının kestiği ceza olay oldu…

Yunanistan'ın Panathinaikos takımına sürpriz bir imza atan Fatih Terim, köklü kulüp ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim’i yerden yere vurdular! Hemen kovun: Panathinaikos başkanının kestiği ceza olay oldu…

Yunan ekibinin başında şu ana kadar 15 resmi maçta görev yapan Terim, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim’i yerden yere vurdular! Hemen kovun: Panathinaikos başkanının kestiği ceza olay oldu…

Yunanistan Kupası'nda finale yükselmeyi de başaran Panathinaikos, ligde 52 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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