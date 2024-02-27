Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
11:03
Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim’i yerden yere vurdular! Hemen kovun: Panathinaikos başkanının kestiği ceza olay oldu…
Son dakika haberleri… Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden birisi olan Fatih Terim, Galatasaray ile uzun yıllar yakaladığı başarılar sonrasında sürpriz bir karara imza atarak Panathinaikos'un yolunu tuttu. Yunanistan Süper Ligi'nde mücadele eden Panathinaikos ile şampiyonluk yarışında yer alan Fatih Terim'in ekibi, ligde oynanan son maçta beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Yaşanan puan kaybının ardından da Fatih Terim'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Bu sırada kulüp başkanının kestiği ceza da dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…