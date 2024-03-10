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Giriş Tarihi: 10.03.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 09:49

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı dünya devine gidiyor! Dünya bu hamleyi konuşacak...

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve 2019 yılında Fransa devi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'ya iki dünya devi talip oldu. Lille ile şampiyonluk da yaşayan Mill futbolcu için iki kulüp görüşmeye gitti. Gelecek olan tekliflere sıcak bakan Yazıcı'nın 5 yıllık Lille kariyeri de sona eriyor. İşte Milli yıldıza talip olan iki dünya devi....

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Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı dünya devine gidiyor! Dünya bu hamleyi konuşacak...

Trabzonspor altyapısında yetişen ve daha sonra A Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı, 2019 yılında 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız kulübü Lille'e transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı dünya devine gidiyor! Dünya bu hamleyi konuşacak...

Lille'de kendisini gösteren ve Fransa Ligue 1'de 2020-21 yılında Burak Yılmaz'ın da olduğu dönemde şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, o sezon da gösterdiği performansla dünya devlerine göz kırpmıştı.

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Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı dünya devine gidiyor! Dünya bu hamleyi konuşacak...

Daha sonra beklentilerin altında kalan Milli yıldız, 2022 yılında ara transferde CSKA Moskova'ya yarım dönemliğine kiralandı.

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı dünya devine gidiyor! Dünya bu hamleyi konuşacak...

2022 yaz transfer döneminde ise eski takımı Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Yusuf Yazıcı sezonu burada geçirse de yine beklentilerin altında kaldı ve Lille'e geri döndü.

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı dünya devine gidiyor! Dünya bu hamleyi konuşacak...

YUSUF YAZICI'YA İKİ DEV TALİP OLDU

Bu sezon Lille'de yeniden çıkışa geçen milli oyuncunun iki dünya devinin radarına girdiği iddia edildi.

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