Giriş Tarihi: 10.03.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
09:49
Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı dünya devine gidiyor! Dünya bu hamleyi konuşacak...
Son dakika haberleri: Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve 2019 yılında Fransa devi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'ya iki dünya devi talip oldu. Lille ile şampiyonluk da yaşayan Mill futbolcu için iki kulüp görüşmeye gitti. Gelecek olan tekliflere sıcak bakan Yazıcı'nın 5 yıllık Lille kariyeri de sona eriyor. İşte Milli yıldıza talip olan iki dünya devi....