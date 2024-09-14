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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı transfer için flaş açıklama! Galatasaray ve Beşiktaş derken...
Giriş Tarihi: 14.09.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:04

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı transfer için flaş açıklama! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu gece itibarıyla transfer dönemi sona erdi. Başta Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor olmak üzere birçok takım kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi. Transferde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Yusuf Yazıcı'nın transferi neden gerçekleşmedi? İşte bonservisi elinde olan hiçbir kulüple anlaşmayan milli oyuncu için yapılan flaş açıklama...

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı transfer için flaş açıklama! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı kararla 24 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren "yaz transfer dönemi" gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı transfer için flaş açıklama! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere birçok takım kadrosuna önemli yıldızları kattı.

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Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı transfer için flaş açıklama! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

YUSUF YAZICI TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istemediği Yusuf Yazıcı ise transfer döneminde hiçbir kulüple anlaşamadı.

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı transfer için flaş açıklama! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Fransa Ligi takımlarından Lille ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş ve Galatasaray ile görüştüğü ancak anlaşmanın olmadığı ifade edildi.

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı transfer için flaş açıklama! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

MENAJERİ AÇIKLADI

Takvim'in haberine göre, 27 yaşındaki milli oyuncunun temsilcisi yaptığı açıklamada "Beşiktaş ve Galatasaray Yusuf ile çok ilgilendi ama o ikisini de reddetti."

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