Giriş Tarihi: 14.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
11:04
Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı transfer için flaş açıklama! Galatasaray ve Beşiktaş derken...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu gece itibarıyla transfer dönemi sona erdi. Başta Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor olmak üzere birçok takım kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi. Transferde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Yusuf Yazıcı'nın transferi neden gerçekleşmedi? İşte bonservisi elinde olan hiçbir kulüple anlaşmayan milli oyuncu için yapılan flaş açıklama...