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Haberler Galeri Son dakika: Hakan Çalhanoğlu performansıyla maça damga vurdu! Inter'i zirveye taşıdı
Giriş Tarihi: 23.04.2022 21:50 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 22:01

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu performansıyla maça damga vurdu! Inter'i zirveye taşıdı

Son dakika haberi... İtalya Serie A'nın 34. haftasında Şampiyonluk mücadelesi veren Inter, sahasında Roma'yı 3-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı ve liderliğe yükseldi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic ve Lautaro Martinez atarken Inter'de 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu performansıyla maça damgasını vurdu.

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu performansıyla maça damga vurdu! Inter’i zirveye taşıdı

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter, dev maçta Roma'yı konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan ev sahibi ekip Inter, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu performansıyla maça damga vurdu! Inter’i zirveye taşıdı

Inter'e galibiyeti getiren golleri 30'da Denzel Dumfries, 40'da Marcelo Brozovic ve 52'de Lautaro Martinez kaydetti. Roma'nın tek golünü ise 85'te Henrikh Mkhitaryan attı.

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Son dakika: Hakan Çalhanoğlu performansıyla maça damga vurdu! Inter’i zirveye taşıdı

Bu sonuçla ligde üst üsre 4. galibiyetini alan Inter, 72 puanla liderliği yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren Roma ise 58 puanda kaldı.

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu performansıyla maça damga vurdu! Inter’i zirveye taşıdı

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışında Inter, 72 puanla lider, Milan 71 puanla ikinci, Napoli 67 puanla üçüncü ve Juventus 63 puanda dördüncü sırada yer alıyor.

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu performansıyla maça damga vurdu! Inter’i zirveye taşıdı

MÜTHİŞ 2 ASİST!

Inter'de 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada yaptığı 2 asistle yıldızlaştı.

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