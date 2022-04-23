Giriş Tarihi: 23.04.2022 21:50
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
22:01
Son dakika: Hakan Çalhanoğlu performansıyla maça damga vurdu! Inter'i zirveye taşıdı
Son dakika haberi... İtalya Serie A'nın 34. haftasında Şampiyonluk mücadelesi veren Inter, sahasında Roma'yı 3-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı ve liderliğe yükseldi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic ve Lautaro Martinez atarken Inter'de 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu performansıyla maça damgasını vurdu.