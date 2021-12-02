Son dakika: Katar’ın en zengini Mostafa Mohamed’in peşine düştü! Galatasaray’a transferde zor rakip...

Son dakika haberi… Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için Katar kulüplerinin ilgisi sürüyor. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı giymeye başlayan Mısırlı golcü, yarattığı etkiyle kısa sürede takımın en sevilen isimlerinden birisi olmayı başarmıştı. Bu sezon ise performansında düşüş görülen Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu için belirsizlik sürüyor. Galatasaray'ın dışında farklı kulüplerin de ilgisi bulunan golcü oyuncu için Katar'dan hamle geldi. İşte son dakika haberinin detayları…