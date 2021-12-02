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Haberler Galeri Son dakika: Katar’ın en zengini Mostafa Mohamed’in peşine düştü! Galatasaray'a transferde zor rakip...
Giriş Tarihi: 02.12.2021 19:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 19:58

Son dakika: Katar’ın en zengini Mostafa Mohamed’in peşine düştü! Galatasaray'a transferde zor rakip...

Son dakika haberi… Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için Katar kulüplerinin ilgisi sürüyor. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı giymeye başlayan Mısırlı golcü, yarattığı etkiyle kısa sürede takımın en sevilen isimlerinden birisi olmayı başarmıştı. Bu sezon ise performansında düşüş görülen Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu için belirsizlik sürüyor. Galatasaray'ın dışında farklı kulüplerin de ilgisi bulunan golcü oyuncu için Katar'dan hamle geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Katar’ın en zengini Mostafa Mohamed’in peşine düştü! Galatasaray’a transferde zor rakip...

Son dakika… Geçtiğimiz sezonun devre arasında golcü sorununu çözmek adına bir scout transferine başvuran Galatasaray, 24 yaşındaki Mısırlı golcü oyuncu Mostafa Mohamed'i renklerine bağlamıştı.

Son dakika: Katar’ın en zengini Mostafa Mohamed’in peşine düştü! Galatasaray’a transferde zor rakip...

Devre arasında sarı-kırmızılı kulübe takılan genç oyuncu, yarım sezonda gösterdiği dikkat çeken performansıyla teknik heyetin ve taraftarın gözüne girmeyi başardı.

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Son dakika: Katar’ın en zengini Mostafa Mohamed’in peşine düştü! Galatasaray’a transferde zor rakip...

Galatasaray'ın Fransız ekipleriyle transfer yarışına girerek satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Mostafa Mohamed için Avrupa'dan ilgi bulunuyor.

Son dakika: Katar’ın en zengini Mostafa Mohamed’in peşine düştü! Galatasaray’a transferde zor rakip...

Yaz transfer sezonunda Bourdeaux'a transferi son anda iptal olan Mostafa Mohamed, yeni sezonda sgeçtiğimiz sezonun aksine bir performans gösteriyor.

Son dakika: Katar’ın en zengini Mostafa Mohamed’in peşine düştü! Galatasaray’a transferde zor rakip...

2021-2022 sezonunda şu ana kadar kimi zaman Mbaye Diagne, kimi zaman ise Halil Dervişoğlu'nun arkasında kalan Mohamed, beklenen performansı yakalayamadı.

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