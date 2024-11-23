Giriş Tarihi: 23.11.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
17:08
SON DAKİKA: Kayserispor Fenerbahçe maçında iki tartışmalı penaltı kararı! (KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI)
Süper Lig'in 13. haftasında zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. 16:00'da başlayan müsabakanın ilk yarısında 4 gol de Fenerbahçe'den geldi. Sarı lacivertli ekipte Djiku'nun ters vuruşu kendi ağlarına götürdü ve skor 3-1 oldu. Öte yandan ilk yarı iki tartışmalı pozisyona da sahne oldu. İşte o pozisyonlar...