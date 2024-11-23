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Giriş Tarihi: 23.11.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:08

SON DAKİKA: Kayserispor Fenerbahçe maçında iki tartışmalı penaltı kararı! (KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI)

Süper Lig'in 13. haftasında zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. 16:00'da başlayan müsabakanın ilk yarısında 4 gol de Fenerbahçe'den geldi. Sarı lacivertli ekipte Djiku'nun ters vuruşu kendi ağlarına götürdü ve skor 3-1 oldu. Öte yandan ilk yarı iki tartışmalı pozisyona da sahne oldu. İşte o pozisyonlar...

SON DAKİKA: Kayserispor Fenerbahçe maçında iki tartışmalı penaltı kararı! KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI
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SON DAKİKA: Kayserispor Fenerbahçe maçında iki tartışmalı penaltı kararı! KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.

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SON DAKİKA: Kayserispor Fenerbahçe maçında iki tartışmalı penaltı kararı! KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI

Maçın henüz 5. dakikasında konuk Fenerbahçe penaltı kazandı.

SON DAKİKA: Kayserispor Fenerbahçe maçında iki tartışmalı penaltı kararı! KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI

Ceza sahasında Gökhan Sazdağı'ndan sıyrılmak isteyen Filip Kostic kendisini yerde kaldı.

SON DAKİKA: Kayserispor Fenerbahçe maçında iki tartışmalı penaltı kararı! KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI

Hakem Direnç Tonusluoğlu, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

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