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Haberler Galeri Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci olay oldu! Sırrı sonradan ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 25.12.2021 18:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 18:35

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci olay oldu! Sırrı sonradan ortaya çıktı...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, ligde 7 maç sonra 3 puan kazanmasını bildi. Karşılaşmada Galatasaray'ın öne çıkan ismi genç yıldız Kerem Aktürkoğlu oldu. Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Kerem, galibiyetin mimarlarından birisi oldu. Attığı enfes golden sonra gol sevinciyle sosyal medyada gündem olan Kerem Aktürkoğlu'nun sırrı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu’nun gol sevinci olay oldu! Sırrı sonradan ortaya çıktı...

Son dakika haberi... Süper Lig'de 7 maç sonra kazanmasını bilen Galatasaray, ligde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten sarı-kırmızılılar, ligin ilk devresini galibiyetle kapatmayı başardı.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu’nun gol sevinci olay oldu! Sırrı sonradan ortaya çıktı...

Karşılaşmadan Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu’nun gol sevinci olay oldu! Sırrı sonradan ortaya çıktı...

İlk golde Sofiane Feghouli'nin golünü hazırlayan isim olan Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarıda attığı nefis golle son noktayı koydu.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu’nun gol sevinci olay oldu! Sırrı sonradan ortaya çıktı...

Maçın 52. dakikasında sahneye çıkan Kerem, ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu’nun gol sevinci olay oldu! Sırrı sonradan ortaya çıktı...

23 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 7'e yükseltti. Başarılı futbolcu bu gollerin 4'ü Süper Lig'de, 3'ünü de Avrupa kupalarında attı.

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