Giriş Tarihi: 25.12.2021 18:20Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 18:35
Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci olay oldu! Sırrı sonradan ortaya çıktı...
Son dakika haberi... Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, ligde 7 maç sonra 3 puan kazanmasını bildi. Karşılaşmada Galatasaray'ın öne çıkan ismi genç yıldız Kerem Aktürkoğlu oldu. Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Kerem, galibiyetin mimarlarından birisi oldu. Attığı enfes golden sonra gol sevinciyle sosyal medyada gündem olan Kerem Aktürkoğlu'nun sırrı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...