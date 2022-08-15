Giriş Tarihi: 15.08.2022 22:50
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
23:01
Son dakika: Kim Min-jae'den İtalya Serie A'ya görkemli başlangıç! İlk maçında göz doldurdu...
İtalya Serie A'da yeni sezonun ilk hafta maçında Napoli, deplasmanda Hellas Verona'yı 5-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Transfer döneminde 18 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-jae İtalyan ekibinde çıktığı ilk resmi maçında göz doldururken istatistikeriyle sahanın yıldızlarından oldu.