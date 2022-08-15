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Haberler Galeri Son dakika: Kim Min-jae'den İtalya Serie A'ya görkemli başlangıç! İlk maçında göz doldurdu...
Giriş Tarihi: 15.08.2022 22:50 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 23:01

Son dakika: Kim Min-jae'den İtalya Serie A'ya görkemli başlangıç! İlk maçında göz doldurdu...

İtalya Serie A'da yeni sezonun ilk hafta maçında Napoli, deplasmanda Hellas Verona'yı 5-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Transfer döneminde 18 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-jae İtalyan ekibinde çıktığı ilk resmi maçında göz doldururken istatistikeriyle sahanın yıldızlarından oldu.

Son dakika: Kim Min-jae’den İtalya Serie A’ya görkemli başlangıç! İlk maçında göz doldurdu...

İtalya Serie A'da yeni sezonun ilk hafta maçında Napoli, Hellas Verona'ya konuk oldu. Karşılaşmayı deplasmanda 5-2 kazanan Napoli, sezona galibiyetle başladı.

Son dakika: Kim Min-jae’den İtalya Serie A’ya görkemli başlangıç! İlk maçında göz doldurdu...

Napoli'ye 3 puanı getiren golleri 37'de Khvicha Kvaratskhelia, 45'te Victor Osimhen, 55'te Piotr Zielinski, 65'te Stanislav Lobotka ve 79'da Matteo Politano attı.

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Son dakika: Kim Min-jae’den İtalya Serie A’ya görkemli başlangıç! İlk maçında göz doldurdu...

Ev sahibi takımı Hellas Verona'nın gollerini ise 29'da Kevin Lasagna ve 48'de Thomas Henry kaydetti.

Son dakika: Kim Min-jae’den İtalya Serie A’ya görkemli başlangıç! İlk maçında göz doldurdu...

Bu sonuçla Napoli, sezona 3 puanla başlarken Hellas Verona ise sahasındaki karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Son dakika: Kim Min-jae’den İtalya Serie A’ya görkemli başlangıç! İlk maçında göz doldurdu...

Napoli'nin Fenerbahçe'den transferi Güney Koreli stoper Kim Min-jae, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika görev yaptı.

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